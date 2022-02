Die besten Chatbot Lösungen

Immer mehr Unternehmen setzen auf Chatbots – sei es über den Facebook-Messenger oder gar einer Live Chat-Funktion auf der eigenen Webseite, um für Ihre Kunden da zu sein. Über Chatbots lassen sich mittlerweile sogar Bestellungen aufgeben und gleichzeitig können Kunden über aktuelle Angebote informiert werden.

Obschon einige Chatbots durchaus in der Lage sind Gespräche zu führen, haben die meisten doch ihre Grenzen. Falls ein Kunde beispielsweise eine sehr spezifische Frage hat, an die Sie bei der Programmierung des Chatbots nicht gedacht haben, wird der Chatbot die Frage nicht beantworten können. Aber der Innovationsgeist der Technik schläft bekanntlich nicht. Es gibt bereits die nächste Stufe der Chatbots mit KI.

Was sind AI Chatbots?

Chatbots sind Programme, die sich auf Webseiten oder in Apps installieren lassen und mithilfe künstlicher Intelligenz sowie natürlicher Sprachverarbeitung menschliche Gespräche simulieren. KI Chatbots werden so programmiert, dass Sie ohne einen Menschen im Hintergrund auf den jeweiligen Nutzer eingehen. Die Hauptfunktionen von Chatbots beinhalten als Support Bot die Beantwortung häufig gestellter Fragen oder auch Hilfe zum Navigieren einer Webseite oder App. Ein KI Chatbot kann jedoch mit Kunden kommunizieren, als würde ein echter Mensch mit ihnen sprechen. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Kunden rund um die Uhr einen echten Kundenservice bieten. Dies ist selbstverständlich nicht immer mit menschlichen Kundenbetreuern möglich, auch nicht bei gg.bet. Somit kann ein Chatbot eine Lücke in Ihren Serviceleistungen schließen.

Dies sind die besten Chatbots

Chatbots sind keineswegs eine neue Erfindung. Den ersten Chatbot gab es bereits im Jahr 1956. Er wurde Eliza getauft, hatte aber nur wenige Funktionen. Alexa und Siri läuteten die nächste Generation von Chatbots ein und heute kann sich jeder einen Chatbot einrichten.

Watson

Watson wurde von einem der führenden IT-Unternehmen in Sachen KI entwickelt: IBM. Es sollte daher kaum verwundern, dass Watson einer der am besten entwickelten Chatbots auf dem Markt ist. Vorteilhafterweise erhalten Sie Watson bereits mit einem Vokabular aus Ihrer Fachbranche, doch können Sie mit ihm auch Trainingseinheiten durchführen, um ihn noch besser zu machen. Sie benötigen keinerlei Programmierwissen, um ihn auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Andernfalls kann er sich mit Ihren Kunden unterhalten, nach Antworten in Ihrer Wissensbibliothek suchen und Kunden bitten, ihre Frage genauer zu formulieren. Wenn Watson an seine Kapazitäten stößt, leitet er Ihre Kunden an einen echten Kundenbetreuer weiter.

Watson kann auf Webseiten, Apps, Messengerkanälen sowie Hilfswerkzeugen für den Kundenservice angewendet werden.

2. Hubspot

Hubspot ist ein leicht anzuwendender Chatbot, mit dem Sie Live Chat Gespräche automatisieren sowie anpassen können. Mit Hubspot können Ihre Kunden Termine mit Ihnen vereinbaren, häufig gestellte Fragen beantwortet bekommen und Ihre Webseite erkunden. Gleichzeitig werden die Antworten Ihrer Kunden gespeichert, um Ihr Kundenmanagement sowie die Automatisierung zu verbessern. Zusammen mit Code Snippets können Sie Hubspot relativ einfach in Ihren Kundenservice, Marketing und Verkauf integrieren.

3. Drift

Drift bietet sowohl eine Marketing- als auch Verkaufssoftware, die mithilfe von Automatisierung und natürlicher Sprachverarbeitung funktioniert. Die Gesprächs-KI wurde mit rund 6 Millionen unterschiedlichen Gesprächen trainiert, um verschiedene Muster zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Das bedeutet, dass der Chatbot von Drift selbst weiterlernt und bereits über einen fundierten Wissensschatz verfügt. Bereits geführte Gespräche sind für ihn quasi Lernmaterial, um sich weiterzubilden. Darüber hinaus erhalten Sie Drift mit einem ausgezeichneten Dashboard, das Ihnen detaillierte Analysen über jeden Chatbot-Nutzer in jedem Segment bietet.

4. Bold 360

Bold 360 wird beispielsweise auch von Vodafone genutzt und hat seine eigene patentierte Sprachverarbeitung. Dies soll Unternehmen dabei behilflich sein, einen Chatbot zu erstellen, der Ihre Kunden ohne eine ergänzende Suche nach Stichworten versteht. Außerdem kann er lernen, die genauesten Antworten zu liefern. Sogar komplexe Sprachen kann Bold 360 verstehen, den gesamten Kontext eines Gesprächs erinnern sowie Kunden auf natürliche Art und Weise antworten. Durch Bold 360 erhalten Ihre Kunden zudem die Möglichkeit, direkt Produkte zu bestellen. Falls Sie es wünschen, können Sie Ihrem Bold 360 Chatbot eine eigene Persönlichkeit geben und ihn auf diversen Messenger-Kanälen einsetzen.

5. Mindsay

Mindsay ein einfach anzuwendender Chatbot mit einer Gesprächs-KI, die sich jeder ganz leicht einrichten kann. Mindsay wird von einigen namhaften Unternehmen verwendet, sodass er sich für jede Branche anpassen lässt. Selbst ohne jegliche Programmierkenntnisse können Sie den automatisierten Chatbot im Handumdrehen verwenden.

6. Botsify

Falls Sie auf der Suche nach einem Chatbot sind, den Sie auf mehreren Plattformen nutzen können, ist Botsify wohl die richtige Wahl. Sie können Botsify auf Websiten, WordPress, WhatsApp, Slack, Facebook Messenger, Telegram und gar für die gute alte Textnachricht verwenden. Sie können Botsify als Plugin erhalten, weshalb seine Integration sehr leicht gestaltet ist. Sein Vorteil ist, dass er in mehreren Sprachen mit Ihren Kunden kommunizieren kann. Sollten Sie Kunden aus dem Ausland haben, kann der Botsify Chatbot sie sicher betreuen. Er funktioniert hauptsächlich auf Basis von Gesprächen. Mit der Auswahl verschiedener Templates können Sie den Botsify Chatbot auch als kleines Unternehmen Ihrem Design anpassen. Er wird unter anderem von Toyota, Spotify und der Weltgesundheitsorganisation verwendet.