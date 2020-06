Die besten Gaming Computer 2020

Nichts ist ärgerlicher für einen Gamer als ein stockendes, ruckelndes Spiel und ein schlechtes Bild. Deswegen greifen „echte“ Spieler auch nicht auf normale Haus-und-Hof Computer zurück, die für die meisten Anwender für Surfen im Internet, Schreibarbeiten, Bilder bearbeiten und Musik hören vollständig ausreichend sind, sondern richten ihre Blicke auf spezielle Gaming Computer. Schnell muss er sein, mit einer hervorragenden Grafik ausgestattet und genügend Speicher sollte auch vorhanden sein. Natürlich eignen sich solche Systeme auch, um sich z.B. bei Online Casinos ein paar Free Spins ohne Einzahlung zu sichern, aber für den echten Spaß muss es dann doch etwas mehr sein. Natürlich gibt es viele Angebote in den unterschiedlichsten Preisklassen. Wir haben einen Blick auf die Bestseller des Jahres 2020 geworfen und stellen Ihnen ein paar Empfehlungen vor.

Power ist alles

Um wirklichen Spielspaß zu erleben, ist eine gute bzw. hervorragende Grafikkarte entscheidend. Deswegen sollte bei der Anschaffung eines Gaming Computers dieser mit der neuesten Generation ausgestattet sein, um auch den Anforderungen eines 4K Games gerecht zu werden. Ob es sich dabei um Modelle von NVidia oder AMD handelt, ist Geschmackssache.

Bei der CPU sollte man auf keinen Fall unter einem Core i5 oder i7, oder vergleichbaren Modellen von AMD gehen. Erst diese Prozessoren garantieren eine einwandfreie Verarbeitung der Daten. Natürlich sollte dazu auch genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Da kommt es wirklich auf die Größe an. Um schnell zu booten ist eine SSD Festplatte ein guter Kauftipp. Zusätzlich sollte eine normale Platte für alle anderen Arbeiten aber auch vorhanden sein. Ein oder mehrere USB 3.0 Anschlüsse sind fast schon normal. Auch ein SATA III Abschluss für die SSD Platte sollte installiert sein. Für den Betrieb eines zweiten Monitors oder den Anschluss an einen Fernseher empfiehlt sich ein HDMI bzw. DVI-Anschluss. Ist dies alles vorhanden, sind sie erstmal auf einem guten Weg zu einem top Gaming Computer.

Die Besten der Besten

In den aktuellen Tests ragen bestimmte Gaming Computer immer wieder heraus und wurden als sehr gut getestet. Wir stellen Ihnen einmal drei Kaufempfehlungen vor:

1. Megaport High End Gaming PC Intel Core i7

Preislich im oberen Mittelfeld angesiedelt überzeugt das System auf ganzer Linie. Neben dem state-of-the-art halb offenem Design mit beleuchteten RGB-Lüftern ist es das Zusammenspiel der einzelnen hervorragenden Komponenten, die das Gerät zu einer Kaufempfehlung machen. Ein Core I7-8700, 16GB Ram, 8 GB Geforce RTX 2070 und 480 GB große SSD sowie 1 TB große Festplatte sprechen hier für sich. Darüber hinaus sind ein DVD-Brenner, WLAN und ein sehr gutes Netzteil mit verbaut. Die Benchmarkwerte überzeugten auf ganzer Linie.

2. Shinobee Gaming PC

Das günstige Gaming-Komplett Angebot ist das ideale Gerät, speziell für Einsteiger. Neben den verbauten Komponenten wie z.B. einer Geforce 1060 GTX Grafikkarte, AMD FX-8300E Prozessor, 16 GB Speicher und 2 TB Festplatte, enthält das Paket auch einen 22“ Monitor mit Full-HD-Auflösung und bietet einen ordentlichen Kontrast von 1.000:1 bei einer Reaktionszeit von 5ms. Auch eine Tastatur und eine Maus sind mit an Bord. Abstriche muss man bei dem 400-Watt Netzteil machen und bei der fehlenden SSD Platte als auch dem fehlenden WLAN. Aber unterm Strich erhält man ein tolles Paket mit einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

3. Ultra 8-Kern SSD DirectX 12 Gaming-PC Computer

Der PC überzeugt besonders durch einen extrem schnelle 8 Kern-Prozessor. Damit läuft jedes Game ruckelfrei. Auch die Nvidia GTX1050 Ti DDRS 3D Grafikkarte mit 4 GB Grafikspeicher trägt dazu bei, dass der Gaming Computer überzeugen kann. Wie für viele Spieler ein absolutes Muss, enthält der Computer zwei Festplatten, nämlich eine 240 GB SSD- und eine 1.000 GB HDD Festplatte. Also genügend Power um schnell zu starten und genügend Speicher für alle Anwendungen. Optisch ist das in schwarz gehaltene System mit den an der Vorderseite rot beleuchteten Lüftern ein echter Hingucker. Auch preislich ist der Últra 8 ein echtes Highlight und spielt sich so in die oberste Liga der Kaufempfehlungen.