Die besten Tipps und Tricks für Online Casinos

Das Online Casino Business boomt wie noch nie zuvor. Immer mehr Leute spielen Online Poker, Black Jack oder Roulette, nicht zuletzt weil wegen Corona in vielen Ländern einfach alles geschlossen hat und es keine Möglichkeit gibt, in echten Casinos zu spielen.

Gerade aber Einsteiger fühlen sich oft beim ersten Besuch des Online Casinos so überfordert von der großen Anzahl an Angeboten und Spielen, dass sie nicht nur den Überblick verlieren sondern auch die möglichen Gewinnchancen. Welches Spiel passt am besten zu mir? Welches Online Casino bietet die meisten Vorteile für mich?

Wir haben für dich die besten Tipps und Tricks zusammengestellt, die dir einfach und schnell zeigen, worauf du beim Online Glücksspiel achten solltest.

Das beste Online Casino

Im ersten Schritt solltest du dich erst einmal damit befassen, welches Online Casino du überhaupt wählst. Eine oftmals sehr schwierige Entscheidung, denn gerade in der heutigen Zeit gibt es einfach unzählige Anbieter. Gut sind hier Vergleichsanbieter wie CasinoSelect, die dir einen Überblick verschaffen.

Worauf du auf jeden Fall beim Online Casino achten solltest, ist Folgendes:

·Sicherheit: Eine seriöse Webseite bzw. ein seriöser Anbieter ist ein Muss. Oft erkennst du das an der „https“ Verschlüsselung der Webseite, dem Impressum bzw. auch an der offiziellen Glücksspiellizenz, die ein jedes Online-Casino benötigt, sofern es in der EU zugelassen ist.

·Zahlungsmethoden: Natürlich möchtest du auch genau die Zahlungsmethode verwenden, die für dich am bequemsten und am sichersten ist. Achte deshalb darauf, dass das Online Casino die für dich am besten passende Zahlungsmethode verwendet.

·Auswahl: Die Auswahl an verschiedenen Spielen sollte natürlich sehr hoch sein. Immerhin willst du auch Abwechslung in deinem Spiele-Alltag, oder?

·Bonus: Von vielen Webseiten wird heutzutage ein Bonus angeboten. Oft kannst du mit mehr Geld spielen als du einzahlst oder du kannst für eine kurze Zeit gratis spielen. Nutze die Angebote bis zum Maximum, immerhin sparst du dir damit echtes Geld.

Kenne die Regeln!

Nun hast du dein Online-Casino gefunden. Perfekt! Als Nächstes musst du dich als Anfänger erst einmal mit den Grundregeln eines jeden Glücksspiels auseinandersetzen. Nichts kann schlimmer ausfallen, als wenn du falsche Entscheidungen triffst, die dich bares Geld kosten, nur weil du die Regeln nicht genau oder nicht gut genug verstanden hast.

Viele Guidelines von Online Casinospielen zeigen dir genau, wie ein Spiel funktioniert und führen dich durch das Grundprinzip, genauso wie auch durch mögliche einfache Strategien, die dir für das Spiel helfen können. So sollst du lernen, das Konzept der Glücksspiele zu verstehen und auch einfache Züge ohne Nachzudenken anwenden zu können.

Angewandte Strategien

Genauso wie bei vielen anderen Spielen auch ist es die Strategie, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Was nützt es, wenn du das Grundspiel verstehst, wenn du aber nicht weißt, wie du an den Sieg kommst?

Für jedes Glücksspiel gibt es verschiedene Strategien oder Systeme, die dir helfen können, Verluste zu minimieren bzw. das Beste aus den Spielen herauszuholen. Wichtig ist, dass du die Strategie findest, die am besten zu dir passt und mit der du gute Erfolgsaussichten hast. Hier findest du auch im Internet viele Strategien doch Vorsicht: Die besten Strategien sind natürlich nicht die, die ganz einfach öffentlich zu finden sind! Lies dich deshalb auch in verschiede Foren ein und versuche, spezielle Strategien zu finden, die du hoffentlich auch zu deinem Vorteil im Glücksspiel einsetzen kannst.

Behalte einen Überblick über dein Geld

Nun kann ein Glücksspiel auf jeden eine andere Auswirkung haben. Für manche ist es einfach nur ein Zeitvertreib, manche werden aber schnell abhängig und wollen damit reich werden. Merke dir: Ein Glücksspiel macht dich nur in seltenen Fällen reich!

Klar, manche Leute machen damit viel Geld. Aber sicherlich nicht die Mehrheit! Es ist ein Glücksspiel und du kannst genauso Verluste wie Gewinne machen. Deshalb solltest du immer einen Überblick über dein Geld besitzen. Achte auch darauf, dass du dir selber ein monatliches Limit setzt, wie viel Geld du für Glücksspiele ausgeben darfst. Denn das Letzte was du willst, ist von Glücksspielen abhängig zu werden.

Akzeptiere Verluste

Dieser Punkt ist sehr ähnlich wie der Vorherige, wir wollen dir aber noch einmal zu Herzen legen, dass ein Verlust nicht gleich bedeutet, dass du noch ein Spiel spielen musst, um den Verlust auszugleichen.

Ein Glücksspiel sollte auch als Unterhaltung gedacht werden, als Zeitvertreib. Eng verbissen auf den Gewinn zu beharren und durchzudrehen, wenn dann am Tagesende ein Verlust gemacht wurde, ist sicherlich nicht der richtige Weg.

Auch wenn du dir denkst, dass dir das nicht passieren kann, solltest du dir trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es nicht umsonst den Begriff „Glücksspiel-Abhängigkeit“ gibt. Wenn du also Verluste machst, verzweifle nicht und probiere es einfach am nächsten Tag noch einmal.

Fazit

Wenn du die folgenden Tipps beachtest, kannst du dir sicher sein, dass du nicht nur mit hohen Gewinnchancen in das Online Casino einsteigen kannst, du wirst auch hoffentlich verantwortungsbewusst mit deinem Geld umgehen.