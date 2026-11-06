Die ersten Christkindlmärkte in Wien haben geöffnet: Das ist heuer neu

Der erste Punsch ist schon eingeschenkt. In Wien läuft die Adventsaison an, mit einem Neuling, einem Comeback und vierbeinigen Gästen.

Heute fällt in Wien der Startschuss für die Christkindlmarktsaison. Neben den bekannten Märkten am Stephansplatz und in Schönbrunn öffnen auch die Adventmärkte in der Favoritenstraße, am Meidlinger Platzl und am Franz-Jonas-Platz ihre Tore. Der Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz ist neu im Programm, während das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz nach einer Pause zurückkehrt.

Auf den Wiener Adventmärkten werden heuer insgesamt 814 Stände aufgebaut, rund 200 davon sind Gastronomiestände. Die Christbäume am Rathausplatz und in Schönbrunn stehen schon.

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Am Schwarzenbergplatz startet am 13. November der neue Weihnachtszauber. Zwischen Palais und Hochstrahlbrunnen erwarten die Besucher traditionelles Kunsthandwerk und regionale Gastronomie. Zur Eröffnung treten das Nexus Now Ensemble und der Kammerchor der Kirchenmusik St. Augustin auf.

Nach einer Pause kehrt das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz zurück. Zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum nimmt es am 20. November den Betrieb auf.

Die Öffnungszeiten

Heute öffnen der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz und der Markt vor Schloss Schönbrunn ihre Tore. Am Stephansplatz kann man bis zum 26. Dezember bummeln, während Schönbrunn sogar bis zum 6. Jänner 2027 geöffnet bleibt.

Der Rathausplatz folgt am 13. November und bleibt bis zum 26. Dezember geöffnet. Am Spittelberg ist am 23. Dezember Schluss. Der Karlsplatz startet am 13. November und endet am 23. Dezember.

Auch der Adventmarkt im Türkenschanzpark beginnt am 13. November und dauert bis zum 23. Dezember. Der Wintermarkt am Riesenradplatz öffnet am 20. November bereits um 12 Uhr und läuft bis einschließlich 6. Jänner. Die feierliche Eröffnung mit Illuminierung des Wiener Riesenrades findet um 19 Uhr statt.

Am Unicampus öffnet das Weihnachtsdorf am 13. November. Tags darauf, am 14. November, legt dort ab 17.30 Uhr Radio-Wien-DJ Mel Merio auf.

Das Angebot

Schönbrunn zählt zu den Märkten, die früh in die Saison starten. Auf dem Programm stehen Eisstockschießen, Fahrten mit Karussell und Riesenrad sowie ein Strohlabyrinth. Für Kinder ab drei Jahren steht der Holzzirkus offen.

Rund 50 Konzerte von Chören, Blasmusikgruppen und Ensembles sind angesetzt. Dazu kommt Woche für Woche eine Eisdisco von Radio Wien am Eislaufplatz.

Am Rathausplatz umfasst das Angebot 97 Stände. Neben dem Christkindlmarkt gehören auch der Eistraum und die Weihnachtswelt im Rathauspark zum Areal.

Noch mehr Stände, nämlich 122, finden sich am Spittelberg. In den schmalen Gassen setzen die Standler auf lokale, regionale und biologische Produkte sowie auf vegetarische und vegane Angebote. Auch Kunsthandwerk und Design sind vertreten.

Der Schwerpunkt am Karlsplatz liegt auf Kunst und Handwerk. In der großen Jurte werden täglich Bastelworkshops für Kinder ab drei Jahren abgehalten. Jeden Sonntag um 14.00 Uhr steht außerdem das Kindertheater Tabula Rasa auf der Bühne.

Im Türkenschanzpark warten 21 Stände auf Besucher. Für die Kinder gibt es einen großen Spielplatz und Karussells.

Auch Hunde sind an der Leine willkommen. An einer Station werden Leckerlis und Hundepunsch angeboten, bei dem es sich um Wasser handelt.

Zum 17. Mal findet am Riesenradplatz der Wintermarkt statt, und zwar unter dem Motto „Der Prater rockt“. Das Programm umfasst 37 Live-Konzerte, dazu kommen 40 Gastronomie- und Geschenkstände.

Manche Attraktionen haben je nach Witterung geöffnet. Zur Eröffnung am 20. November um 19.00 Uhr wird beim Wiener Riesenrad eine Lichtershow gezeigt.

Am Unicampus spannt sich das Angebot von regionalen Spezialitäten über Kunsthandwerk bis hin zu Designprodukten.