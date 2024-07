Die Geschichte der Casinos in Österreich

Wenn Sie glauben, dass Glücksspiele ein neues Phänomen sind, liegen Sie völlig falsch. Das Wetten ist eine sehr alte attraktive Tradition. Auch die heutigen atemberaubenden Casino-Tischspiele bei GGBet AT haben ihren Ursprung in Spielen, die vor Tausenden von Jahren in Ländern wie Asien, Europa und dem Nahen Osten gespielt wurden.

Aus der Vorgeschichte

Niemand weiß mit Sicherheit, wer das Glücksspiel erfunden hat, obwohl viele Zeugenaussagen auf die alten Chinesen als Erfinder dieser Spiele hindeuten.

Spezielle Gegenstände und Attribute für Glücksspiele gab es in vielen antiken Gesellschaften – im antiken Griechenland, im Römischen Reich, in Mesopotamien und im alten China. Der Mensch begann also mit dem Glücksspiel, sobald die zivilisierte Gesellschaft entstanden war.

Der Osten war Europa nicht weit voraus. Glücksspiele waren auch in den alten Ländern China und Indien beliebt. Es genügt hinzuweisen, dass solche Spiele im indischen Rigveda erwähnt werden – einer alten Sammlung von Hymnen und religiösen Regeln. Seitdem hat sich das Glücksspiel zu einem Wirtschaftszweig entwickelt, der spezielle Glücksspieleinrichtungen umfasst, die nach bestimmten Regeln funktionieren.

Die Tradition des alten Roms wurde im Italien der Renaissance fortgesetzt. Die Entwicklung von Glücksspieleinrichtungen wurde auch dadurch begünstigt, dass Kartenspiele, die ebenfalls zum Unterhaltungsangebot gehörten, nach und nach populär wurden.

Das erste Casino in Europa

Die neuzeitliche Geschichte der Casinos begann mit dem ersten Casino in Europa, das legal in Italien eröffnet wurde.

Es wurde 1638 in Venedig im Gebäude des Moses-Tempels eröffnet, um das Glücksspiel zu kontrollieren, das in Venedig traditionell während der Karnevalszeit stattfand. In diesem Casino gab es eine Kleiderordnung und einen recht hohen Mindesteinsatz. Mit diesen Maßnahmen sollten die Besucher auf die Oberschicht beschränkt werden. Das Casino musste 1774 aufgrund moralischen Drucks geschlossen werden und wurde erst 1946 unter demselben Namen wiedereröffnet.

Obwohl es in den folgenden Jahren keine legalen Casinos gab, wurde das Glücksspiel in der italienischen Gesellschaft zu einem ernsten Problem. Das lag vor allem an der negativen Haltung der Kirche gegenüber dieser Art von Glücksspiel. Das Ergebnis waren Gesetze, die alle Arten von Glücksspielen verboten. Das erste offizielle Casino der Welt wurde auf der Grundlage dieser Gesetze geschlossen. Dennoch verbreiteten sich die Casinos schnell außerhalb Italiens.

Im Jahr 1765 erreichte die Mode der Spielbanken die benachbarten Länder Österreich und Frankreich.

Die Blütezeit der österreichischen Casinos

Im 19. Jahrhundert erlebten die österreichischen Casinos ihre Blütezeit. Ihre Innenausstattung wurde immer luxuriöser, der Service erreichte ein nie dagewesenes Niveau an Komfort und Sicherheit. Jeder, der etwas auf sich hielt, musste ins Casino gehen, das auch ein Ort wurde, an dem man sich mit alten Freunden traf und wichtige politische Fragen diskutierte. Für Spieler mit besonders hohen Einsätzen wurden gesonderte Räume eingerichtet. Trotz der Casinobegeisterung der wohlhabenden Bürger mussten die meisten Casinos in Europa Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund von Änderungen der Glücksspielgesetze schließen. Österreich war keine Ausnahmen. Das einzige Flaggschiff, das sich über Wasser hielt, war Monte Carlo, wo es keine Beschränkungen für das Glücksspiel gab.

Das turbulente 20. Jahrhundert für Glücksspiel in Österreich

Im 20. Jahrhundert gab es viele Neuerungen für die Glücksspieler der Alpenrepublik. So wurde 1913 die erste Klassenlotterie eingeführt, die bis heute überlebt hat und bei der vielleicht auch Sie schon einmal Ihr Glück versucht haben.

1934 war das Jahr der ersten Spielbanken und Casinos, die am Semmering und in Baden bei Wien eröffnet wurden. Doch das Vergnügen währte nicht lange. Schon 1938 wurde der Betrieb aller Casinos, außer jenem in Baden, verboten. Doch mit dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen angesichts Kriegsumstände auch hier eingestellt. Nach Kriegsende diente das schmucke Gebäude zunächst als Hauptquartier der russischen Besatzer. Erst Mitte der 1950er Jahre konnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Nach weiteren Renovierungen war das Casino Baden in den 1990er Jahren schließlich das größte Casino in ganz Europa und ein Mekka für Freunde des gepflegten Glücksspiels.