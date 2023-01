Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Die 10 beeindruckendsten Tore der Weltmeisterschaft 2022

Die Gruppenphase der WM 2022 ist bereits mit 48 Spielen abgeschlossen. Während dieser Matches wurden unglaubliche 120 Tore erzielt. Einige dieser Tore waren so spektakulär, dass sie es sogar in die TOP 10 der besten Tore während der WM 2022 in Katar schafften. Dafür haben wir uns sowohl die Torvorlagen als auch die vom Spieler eingesetzte Technik genauer angesehen. Besonders hervorheben müssen wir hierbei Kylian Mbappé, der eine tadellose WM gespielt hat. Kylian Mbappe erhielt zudem auch die Auszeichnung für den Torschützenkönigin während der WM 2022

Die besten Tore während der WM-Spiele in Katar

Der Franzose Mbappe hat in der WM in Katar fünf Tore erzielt. Zudem war er an zahlreichen Vorlagen beteiligt. Dicht gefolgt von Lionel Messi, dessen letztes Tor im Endspiel der Gruppenphase von absoluter Spitzenklasse überzeugte. Zudem begeisterte Messi während dem atemberaubenden Finale mit seinen unvergleichbaren 11-Metter-Toren. Zu den zehn beeindrucktesten Toren während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehörten unter anderem die Folgenden:

Top 10 Bukayo Saka: England gegen Senegal

In seiner Position als offensiver Stürmer war Saka an sehr vielen Vorlagen beteiligt. Sein absolutes Highlight gelang dem Engländer jedoch im Spiel England gegen Senegal. Zuerst traf Saka den Innenpfosten, bis der Ball dann schließlich doch noch im Tor landete. England gewann dieses Spiel 3:0. Der absolute Held des Spieles war Bukayo Saka.

Top 9 Richarlison de Andrate: Brasilien gegen Südkorea

Brasilien startete die WM in Katar als absoluter Favorit. Dies fiel besonders bei der beeindruckenden Leistung während der Gruppenphase auf. Richarlison war in seiner Position in der direkten Offensive an zahlreichen Torchancen beteiligt. Der schlussendliche Treffer gelang ihm dann im Spiel Brasilien gegen Südkorea nach einem Lattenschuss. Brasilien gewann das Spiel schließlich verdient mit 4:1.

Top 8 Marcus Rashford: England gegen Frankreich

Rashford ist neben Saka ein weiterer Engländer, der es in die Top 10 der beeindruckendsten Tore während der WM 2022 geschafft hat. Der Engländer hat während der gesamten WM insgesamt drei Tore erzielt und war an sechs Vorlagen beteiligt, die anschließend zu einem Tor führten. Das Spiel England gegen Frankreich verlor England zwar, jedoch erzielte Rashford für sein Team noch vor der zweiten Halbzeit den ersten Treffer.

Top 7 Alvaro Morata: Spanien gegen Marokko

Spanien verlor zwar das Spiel gegen Marokko im Elfmeterschießen. Jedoch war die Tor-Performance von Morata so beeindruckend, dass sie es in die Top 10 schaffte. Der Ball ging zwar letztlich nicht ins Tor, sondern landete am Pfosten. Morata erzielte während der gesamten WM in Katar drei Tore.

Top 6 Goncalo Ramos: Portugal gegen Schweiz

Im Spiel Portugal gegen Schweiz fielen mit Abstand die meisten Tore. An diesen Toren war unter anderem auch der Portugiese Goncalo Ramos beteiligt, der während dieses Spiels zwei Treffer erzielte. Einem dieser Treffer ging ein doppelter Lattenschuss voraus. Portugal gewann das Spiel schließlich mit einem starken 6:1.

Top 5 Cody Gakpo: Niederlande gegen USA

Gleich zu Beginn des Achtelfinales traf die Niederlande auf die USA. Das Spiel endete schließlich 3:1 für die Niederlande. Mit einem Schuss aus mehr als zwanzig Meter Entfernung traf Gakpo direkt in das Tor und erzielte somit einen Treffer für sein Team.

Top 4 Olivier Giroud: Frankreich gegen England

Im Spiel Frankreich gegen England erzielte Frankreich genau zwei Treffer. Einer davon von Giroud, der zuerst gegen einen Spieler schoss und anschließend in das Tor. Am 18.12.2022, dem Finale Frankreich gegen Argentinien, war Giroud ebenfalls an zahlreichen Torvorlagen beteiligt und erzielte zudem selbst einen Treffer. Entsprechende Wetttipps wurden dafür auch abgegeben.

Top 3 Julian Alvarez: Argentinien gegen Kroatien

Argentinien steht mittlerweile im Finale der WM 2022 und wird auf den Gegner Frankreich treffen. Julian Alvarez stellte sein Können vor allem im Spiel gegen Kroatien unter Beweis. Argentinien und die Mannschaft rund um Alvarez und Messi gingen bereits als absoluter Favorit in das Spiel. Sowohl Alvarez als auch Messi erzielten die ersten Treffer in dem Spiel.

Top 2 Lionel Messi: Argentinien gegen Niederlande

Die reguläre Spielzeit im Spiel Argentinien gegen die Niederlande endete nach über 120 Minuten mit einem Unentschieden. Anschließend ging es ins berüchtigte Elfmeterschießen. Messi traf zweimal direkt und stellte hierbei seine einmaligen Torkünste mal wieder unter Beweis. In dem Finale gegen Frankreich stellte Messi erneut sein Können unter Beweis.

Top 1 Kylian Mbappé: Frankreich gegen Marokko

Neben Messi ist Mbappé der absolute Torschützenkönig der diesjährigen WM in Katar. Er erzielte bereits fünf Tore. Im Spiel gegen Marokko zeigte er seine besonderen Torkünste und traf aus nur wenigen Metern Entfernung direkt ins Tor.

In dem atemberaubenden Finale Argentinien gegen Frankreich beweise sowohl Mbappe als auch Messi, dass sie beide mit absolut zu den Top-Fußballern gehören. Argentinien gewann schließlich das Match und Messi durfte den goldenen Pokal entgegennehmen. Der Franzose Kylian Mbappe wurde jedoch als bester Fußballer der WM 2022 ausgezeichnet und ging somit nicht mit leeren Händen nach Hause.