Die zwei Gesichter des mutmaßlichen Familienmörders Samet A.

Drei Opfer zählt die tragische Bluttat in Kottingbrunn, bei welcher der Familienvater Samet A. (31) seine Frau, seine Tochter und seinen Sohn ermordete. Nun wurden erste Hintergründe veröffentlicht.

Wie die Polizei offiziell bestätigte, wurden am Sonntag eine 29-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter tot aufgefunden. Ein elf Monate alter Junge wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Sohn am Montagmorgen. (KOSMO berichtete) Nach getaner Tat wählte der 31-Jährige den Notruf:„Ich habe jemanden umgebracht, meine Familie getötet.“ Für die drei Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Zwei unterschiedliche Weltanschauungen?

Wie die „Heute“ berichtet, soll sich der mutmaßliche Täter nach außen hin stets freundlich und weltoffen gezeigt haben. Innerhalb der Familie habe er jedoch eine konservative und patriarchalische Einstellung vertreten und verlangt.

Seine Ehefrau soll vor vier Monaten erstmals mit Scheidung gedroht haben, woraufhin Samet A. der Kragen geplatzt sein soll. Immer wieder soll es zu Streit und Handgreiflichkeiten gekommen sein. Gleichzeitig soll er ihr jedoch vor einer Woche einen Audi gekauft und ihr ein Swimmingpool gebaut haben.

Es wird davon ausgegangen, dass Tugba A. ihren Ehemann endgültig verlassen wollte. Da sollen bei Samet A. die Sicherungen durchgebrannt sein, was schlussendlich in einem Dreifachmord endete. In einer Einvernahme erklärte er später, warum er neben seiner Ehefrau auch noch seine zwei kleinen Kinder tötete. (KOSMO berichtete) Der Obduktionsbericht wird für Dienstag erwartet.

Übergriff auf Mithäftling

Obwohl sich Samet A. widerstandslos festnehmen ließ, so soll er am Montag einen Mithäftling in der Justizanstalt Wiener Neustadt attackiert und leicht verletzt haben. Ebenso soll er ein sehr aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben, während er der Untersuchungsrichterin vorgeführt wurde. Er wurde daraufhin in eine Einzelzelle gebracht.

Es gilt die Unschuldsvermutung.