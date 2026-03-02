KOSMO KOSMO
Diebe gestoppt – Mutige Passanten blockieren Fluchtauto

FOTO: iStock/Reinhard Krull
1 Min. Lesezeit |

Acht Paar Ski, zwei junge Männer und mutige Zeugen, die eine Flucht verhindern – im Hochzillertal endete ein dreister Skitag anders als geplant.

Am Sonntag kam es im Skigebiet Hochzillertal zu einer Serie von Skidiebstählen. Ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung führte dazu, dass zwei Tatverdächtige noch an der Talstation identifiziert und einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Bevor es den Männern gelang, das Gebiet zu verlassen, stellten sich mehrere anwesende Zeugen vor das Fahrzeug der beiden und verhinderten so die Flucht.

⇢ Sarajevo-Unfall deckt Korruptions-System bei Straßenbahn auf

Diebesgut sichergestellt

Die Tatverdächtigen, zwei 18-jährige Münchner, räumten ein, die Diebstähle im Laufe des Tages gemeinsam begangen zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs stießen die Beamten auf insgesamt acht Paar Ski, vorwiegend der Marken Stöckl und Atomic, mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Das gesamte Diebesgut wurde sichergestellt.

Sechs der acht Skipaare konnten bislang konkreten Geschädigten zugeordnet werden. Zwei Paar Ski der Marke Atomic, für die noch keine Eigentümer ermittelt werden konnten, befinden sich weiterhin auf der Polizeiinspektion Ried im Zillertal.

KOSMO-Redaktion
