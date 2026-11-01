Diese 25 Prozent haben einen Haken: Warum die Stornogebühr Kunden betreffen

Eine Stornopauschale von 25 Prozent und Gebühren fürs Einlagern: Acht Klauseln in den Online-AGB einer Intersport-Gesellschaft wurden beanstandet. Für Kunden ist dabei ein Unterschied entscheidend, der schon vor Ende November zählt.

Der Verein für Konsumenteninformation hat die INTERSPORT Digital Business GmbH wegen ihrer Vertragsbedingungen abgemahnt. Wie der VKI am 15. Oktober berichtete, gab die Gesellschaft bereits am 22. September 2026 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Es geht um Klauseln für den Warenkauf über die E-Commerce-Plattform.

Was hinter der Stornopauschale steckt

Besonders auffällig ist eine Regelung, die bei einem berechtigten Vertragsrücktritt durch Intersport eine Stornogebühr von 25 Prozent des Rechnungsbetrags vorsah. Bei einer Rechnung über 600 Euro wären das rechnerisch 150 Euro.

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Dieses Beispiel zeigt die Größenordnung. Es ist kein dokumentierter Kundenfall und keine Aussage darüber, welche Beträge tatsächlich verrechnet wurden.

Wichtig ist außerdem der Anwendungsfall: Die Klausel betraf den Rücktritt durch das Unternehmen. Sie darf nicht mit dem gesetzlichen Widerrufsrecht verwechselt werden, das Verbrauchern bei vielen Onlinekäufen zusteht. „25 Prozent bei jeder Retoure“ wäre eine falsche Zusammenfassung.

Warum Kunden nicht bis Ende November warten müssen

Für die Verwendung der beanstandeten Klauseln wurde eine Aufbrauchsfrist bis spätestens 30. November 2026 eingeräumt. Das kann den Eindruck erwecken, für Kunden ändere sich erst danach etwas.

Laut veröffentlichter Unterlassungserklärung darf sich die Gesellschaft jedoch bereits seit deren Abgabe am 22. September gegenüber Verbrauchern nicht mehr auf die betreffenden oder sinngleichen Klauseln berufen.

Die Unterscheidung ist praktisch relevant: Ein Text kann während einer Übergangsfrist noch in Vertragsunterlagen stehen, obwohl sich das Unternehmen gegenüber Kunden nicht mehr darauf stützen darf. Der Novembertermin ist deshalb auch keine Anmeldefrist für eine Rückzahlung.

Welche weiteren Klauseln betroffen sind

Neben der Stornopauschale wurden Regelungen zur Annahme einer Bestellung innerhalb von 30 Tagen, grundsätzlich unverbindlichen Lieferterminen und Teillieferungen ohne Kundenwunsch beanstandet.

Eine weitere Klausel sah bei Annahmeverzug 0,1 Prozent des Rechnungsbetrags pro angefangenem Kalendertag als Lagergebühr vor. Bei angenommenen 600 Euro wären das 60 Cent täglich, über 30 solche Tage insgesamt 18 Euro.

Die übrigen Punkte betrafen eine Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz mit Ausnahmen sowie Bestimmungen zu Erfüllungsort und Gerichtsstand in Wels. Betroffen sind die konkreten Formulierungen. Daraus folgt etwa kein allgemeines Verbot von Teillieferungen.

Was der Blick auf die Website zeigt

Beim Abruf am 1. November waren auf der Unternehmenswebsite weiterhin AGB mit der Kennzeichnung „Stand Juli 2026“ verfügbar. Darin standen unter anderem die 25-Prozent-Pauschale und die tägliche Lagergebühr. Auch das verlinkte PDF enthielt diese Regelungen.

Das allein belegt angesichts der eingeräumten Aufbrauchsfrist keinen Verstoß gegen die Unterlassungserklärung. Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, dass solche Gebühren aktuell tatsächlich verlangt werden. Entscheidend ist, auf welche Grundlage sich das Unternehmen im konkreten Streitfall beruft.

Rücktritt ausdrücklich erklären

Wer gewöhnliche Waren online kauft, hat grundsätzlich 14 Tage Zeit für einen gesetzlichen Rücktritt ohne Begründung. Die Frist beginnt regelmäßig mit Erhalt der Ware. Werden mehrere Waren einer einheitlichen Bestellung getrennt geliefert, zählt grundsätzlich der Erhalt der letzten Ware. Ausnahmen bestehen beispielsweise bei individuell angefertigten Produkten.

Ein Paket einfach nicht anzunehmen oder kommentarlos zurückzusenden, ersetzt keine eindeutige Rücktrittserklärung. Wer den Kauf rückgängig machen möchte, sollte das ausdrücklich erklären und einen Nachweis aufbewahren.

Die Unterlassungserklärung betrifft die genannte Onlinegesellschaft. Sie erlaubt keine pauschale Aussage über sämtliche selbstständigen Intersport-Händler oder jeden Kauf in einem Geschäft.

Was du bei einer Forderung prüfen solltest

• Vertragspartner feststellen: Gesellschaft auf Rechnung und Auftragsbestätigung nachsehen.

• Unterlagen sichern: Die beim Kauf erhaltenen AGB, Lieferzusagen und den Schriftverkehr aufheben.

• Grundlage verlangen: Kosten aufschlüsseln lassen und prüfen, welche Klausel herangezogen wird.

• Rechte geltend machen: Gegebenenfalls auf die Unterlassungserklärung verweisen und Unterstützung beim Konsumentenschutz holen.

Wer bereits eine entsprechende Gebühr bezahlt hat, sollte den Einzelfall prüfen lassen. Die Erklärung ist kein Gerichtsurteil über individuelle Erstattungen und führt nicht automatisch zu Geld für alle Kunden. Sie ist aber ein konkreter Anlass, eine unerwartete Forderung anhand der Vertragsgrundlage zu hinterfragen.