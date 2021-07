Diese Filme kommen im Sommer noch nach Österreich

Manchmal gibt es nichts Schöneres, als einen warmen langen Sommertag mit einem spannenden, emotionalen oder zum Nachdenken anregenden Film ausklingen zu lassen. Neue Filme und Blockbuster gibt es in diesem Sommer wieder zahlreich, daher stellen wir einige ausgewählte Neuerscheinungen vor.

Dramen für emotionale Abende

Der Rausch mit Mads Mikkelsen verfolgt das Leben vier befreundeter Lehrer, die im ständigen Delirium leben. Der Alkohol bestimmt schnell den Alltag und führt zu einer dramatischen Erzählung. Der Film stammt aus Dänemark mit Thomas Vinterberg als Regisseur. Ins Kino kommt Der Rausch am 16. Juli.

Ebenfalls herzzerreißend wird im Film Sommer ’85 eine junge Liebesgeschichte erzählt. Was gleich klar ist: Die Story nimmt ein tragisches Ende. Der 16-jährige Alexis erlebt im Sommer 1985 am Strand der französischen Normandie seine erste Liebe. Sommer ’85 erscheint am 23. Juli.

Ein weiteres Drama, dass am 29. Juli herauskommt, ist Minari – Wo wir Wurzeln schlagen. Der Film wurde mit von Brad Pitt produziert und erzählt die Geschichte einer koreanisch-amerikanischen Familie, die von L.A. aufs Land zieht und kurz darauf Besuch der Großmutter erhält.

Komödien im Sommer

Nicht ganz so dramatisch geht es in der Kategorie der Komödien zu. Lachen ist manchmal die beste Medizin. Deswegen dürften viele Filmliebhaber in diesem Jahr besonders nach lustiger Entspannung suchen. Glücklicherweise bieten sich gleich mehrere neue Filme diesen Sommer dafür an.

Den Anfang macht Kaiserschmarrndrama. Es ist ein neuer Teil der Rita Falks Eberhofer-Krimireihe. Das im ganzen Dorf bekannte Webcam-Girl wurde ermordet. Trotz der Schreckensnachricht geht es bei Kaiserschmarrndrama dank Franz und Rudi lustig daher. In die Kinos kommt er am 5. August.

Generation Beziehungsunfähig ist eine Komödie, die auf den Kolumnen und dem gleichnamigen Roman von Michael Nast aufbaut. Wie der Name schon verrät, dreht es sich um Singles und die Probleme, die beim Dating immer häufiger auftreten. Der Film unter der Regie von Helena Hufnagel startet am 29. Juli.

Eine Tragikomödie ist Eine perfekte Ehefrau. Dieses Werk aus Frankreich erzählt, wie eine Witwe nach dem Tod ihres Mannes bemüht ist, die von ihr geführte Schule am Laufen zu halten. Zu sehen ist Eine perfekte Ehefrau ab 5. August.

Filme voller Action

Disney bringt einen Abenteuer- und Action-Film auf die große Leinwand. In den Hauptrollen sind bei Jungle Cruise Dwayne Johnson und Emily Blunt zu sehen. Blunt spielte zuletzt bereits in der Neuverfilmung von Mary Poppins die Titelheldin. Bei Jungle Cruise erleben die Zuschauer eine abenteuerliche Fahrt über den Amazonas durch den Dschungel. Ganz im Stil von Disney wird mächtig Action und Magie geboten. Der Blockbuster basiert auch auf der gleichnamigen Attraktion, die auch im Disneyland Paris zu finden ist. Mit 158 Minuten Länge kann man sich ab dem 24. Juli bei Jungle Cruise auf exzellente Unterhaltung freuen.

Nach dem Erfolg von Suicide Squad durfte das Sequel natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Am 5. August kommt nun Suicide Squad 2 in die Kinos. Darin ist wieder Margot Robbie als Harley Quinn zu sehen. Regie führte James Gunn.

Samuel L. Jackson und Salma Hayek traten schon in so manchem Action-Thriller auf. Bei Killer’s Bodyguard 2, dem Sequel, handelt es sich mehr um eine Action-Komödie. Im Film gibt es Spannung und auch zahlreiche lustige Momente, die sich um den Auftragsmörder, dessen Frau, einen eigentlich pensionierten Bodyguard und den Bösewicht drehen. Gespielt werden die Hauptrollen von Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas und Salma Hayek. Ab dem 20. August ist Killer’s Bodyguard 2 auf der großen Leinwand zu sehen. Schon neugierig geworden? Dieser Sommer hat definitiv einiges an gutem Entertainment zu bieten und für jede Stimmung und jeden Geschmack etwas dabei. Diese kleine Auswahl an Filmen umfasst natürlich nicht alle, denn es kommen noch zahlreiche weitere Dramen, Abenteuerfilme, Romanzen, Thriller und sogar Horror-Filme in die österreichischen Kinos. Vielleicht markieren Sie sich den einen oder anderen Film bereits im Kalender und buchen Ihre Tickets, sobald der Startschuss fällt. Dann fehlt nur noch das Popcorn und die Getränke, um in die neuen Veröffentlichungen im Juli und August eintauchen zu können.