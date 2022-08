Diese Restaurants haben die besten Cevapi in Wien?

Ein Genuss für alle Sinne. Eine außergewöhnliche Atmosphäre, ein hochwertiges und vielfältiges kulinarisches Angebot haben diese Restaurants mit den besten Cevapcici in Wien zu einem beliebten Treffpunkt gemacht.

KOSMO hat die 5 besten Cevapcici-Restaurants…Dann fangen wir doch gleich mal an.

Zov Homolja, Liebhartsgasse 39, 1160 Wien

Die serbischen Grill-Spezialitäten sind sehr gut und sehr saftig. Sie sind auch preislich ziemlich günstig.

Merak, Mariahilfer Straße 139, 1150 Wien

Guter Geheimtipp: Das bosnische Restaurant hat immer frisches Fleisch am Start! Das Ambiente sieht wie ein Stück von Sarajevo aus. Vorsicht: Es gibt keinen Alkohol im Restaurant zu bestellen. Obwohl Merak zu neueren Restaurant zählen, so haben sie sich einen Namen gemacht.

XxXL Grillrestaurant, Wurlitzergasse 87, 1170 Wien

Die besten Cevapi in Hernals. Egal ob im Restaurant oder to-go, das Essen ist frisch und köstlich.

Galaxie, Märzstraße 1, 1150 Wien

Nirgendwo in Wien gibt es so gute „Cevapi aus Sarajevo“ wie im Galaxie. Bis heute ist das Restaurant sehr angesagt und immer voll.

Semendrija, Koppstraße 62, 1160 Wien

Last but not least…Semendrija! Dieses Restaurant ist defitinitv das Lieblings-Jugo-Lokal. Das Fleisch ist warm und hochwertig, es gibt so gut wie nichts auszusetzen.