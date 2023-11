Dieser Balkan Sänger besitzt 3 Universitätsabschlüsse

Der serbische Musiker Dj Krmak, bekannt für seine auffälligen Auftritte und kontroversen Lieder, steht erneut im Rampenlicht. Diesmal hat sein Musikvideo „Profesorice“, das in einer serbischen Grundschule gedreht wurde, das Bildungsministerium auf den Plan gerufen.

Goran Zizak, besser bekannt als Dj Krmak, ist kein Unbekannter in der serbischen Musikszene. Mit seinem ungewöhnlichen Aussehen und provokanten Liedern hat er stets die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Seine auffällige Kleidung und sein markantes Haar haben ihm sowohl Lob als auch Kritik eingebracht. Doch jenseits seiner exzentrischen Erscheinung, ist Dj Krmak auch für seine Bildung bekannt. Er hat drei Universitätsabschlüsse in Jura, Philosophie und Orthodoxer Theologie.

Die aktuelle Kontroverse um Dj Krmak dreht sich um sein Musikvideo „Profesorice“. Das Video, das in der Grundschule „Dimitrije Davidovic“ in Smederevo gedreht wurde, hat für Aufsehen gesorgt. Die Statisten des Videos waren minderjährige Schüler der Schule, und eine Lehrerin posierte in einem Minirock.

Dies führte zu Protesten von Eltern und zog die Aufmerksamkeit des Bildungsministeriums auf sich. Die Direktorin der Schule erklärte, dass sie keine Erlaubnis für die Dreharbeiten in der Schule gegeben hatte, da sie nicht mit dem Drehbuch vertraut war.

Trotz der Kontroversen bleibt Dj Krmak eine bedeutende Figur in der Musikbranche. Seine Lieder „Celo selo smrce belo“ und „Severina“ sind nach wie vor populär. Seine unkonventionelle Persönlichkeit und sein Talent für das Erzeugen von Aufsehen haben ihn zu einem unvergesslichen Charakter in der serbischen Musikszene gemacht.