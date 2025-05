DIESES Urlaubsland geht jetzt gegen Wohnmobil-Touristen vor: Bis zu 300-Euro Strafe!

Griechenlands Regierung bremst den Vanlife-Trend aus: Ein neues Gesetz verbietet das freie Übernachten in der Natur und droht Wildcampern mit empfindlichen Strafen.

Freiheit eingeschränkt

Der Trend zum mobilen Wohnen erlebt derzeit einen regelrechten Aufschwung – nicht zuletzt befeuert durch Social-Media-Plattformen, auf denen das ungebundene Leben im Wohnmobil glorifiziert wird. Für Anhänger dieser Lebensweise gibt es nun jedoch einen herben Dämpfer: Die griechische Regierung hat dem freien Campen einen Riegel vorgeschoben. Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz begrenzt das Übernachten abseits offizieller Anlagen drastisch und definiert präzise Vorgaben für das Campen außerhalb gekennzeichneter Bereiche.

Wie die griechische Tageszeitung Kathimerini berichtet, dürfen Reisende mit Wohnmobilen, Campingbussen oder Zelten künftig ausschließlich auf lizenzierten Campingplätzen oder speziell ausgewiesenen kommunalen Stellflächen übernachten. Das längerfristige Abstellen von Fahrzeugen jenseits dieser Zonen – beispielsweise an Küstenabschnitten, in Waldgebieten oder nahe archäologischer Fundstätten – ist ausdrücklich untersagt.

Strenge Verbote

Die Gesetzesverordnung 5170/2025 verbietet konkret das Errichten von Zelten und das Abstellen von Wohnwagen an Strandabschnitten, Küstengebieten, in Wäldern oder an historisch bedeutsamen Orten. Ebenso untersagt ist das Parken auf öffentlichen Flächen für einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden sowie die Unterbringung mehrerer Wohnmobile auf privaten Grundstücken.

Die Strafen bei Zuwiderhandlung fallen empfindlich aus: Wer gegen die Campingbestimmungen verstößt, muss pro Person mit einem Bußgeld von 300 Euro rechnen. Besonders schwerwiegend wird es für jene, die sich widersetzen oder zu flüchten versuchen – hier drohen juristische Konsequenzen mit Geldstrafen bis zu 3.000 Euro und Freiheitsentzug von bis zu drei Monaten.

Offizielle Begründung

Das Tourismusministerium in Athen begründet die verschärften Maßnahmen mit verschiedenen Anliegen: dem Erhalt der natürlichen Umgebung und archäologischer Stätten, der Vermeidung von Abfallproblemen und unhygienischen Bedingungen, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie dem Schutz regulärer Campingplatzbetreiber vor unlauterem Wettbewerb.

Die Einschränkungen treffen vor allem Individualreisende und Anhänger des sogenannten Vanlife-Lebensstils, für die gerade die Unabhängigkeit des freien Campens einen wesentlichen Reiz ihrer Reiseerfahrung darstellt.

Proteste und wirtschaftliche Bedenken

Die neue Regelung stößt auf erheblichen Widerstand in der Wohnmobil-Szene. Der griechische Wohnmobilclub ELAT mit mehr als 500 Mitgliedern hat heftige Kritik geäußert und Protestaktionen angekündigt, nachdem erste Mitglieder bereits mit Bußgeldern belegt wurden. Der Verband bezeichnet die Verordnung als „unverhältnismäßige Einschränkung der individuellen Freiheit“ und beklagt, dass die Community zuvor nicht in den Gesetzgebungsprozess einbezogen wurde.

Auch aus wirtschaftlicher Perspektive gibt es Bedenken. Tourismusverbände und lokale Geschäftsleute – darunter Betreiber von Tavernen und Museen – warnen vor spürbaren Einbußen. Individualtouristen leisteten bislang einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung gerade in ländlichen Regionen. Problematisch sei zudem, dass viele offizielle Campingplätze außerhalb der Hauptsaison geschlossen sind und somit keine Alternativen für Reisende bestehen.

Für den griechischen Staat bedeutet diese Regelung eine deutliche Verschiebung hin zu einem stärker kontrollierten Tourismuskonzept – mit spürbaren Auswirkungen sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für Urlauber aus dem Ausland.