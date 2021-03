Digitale Hobbys – beeinflussen Freizeitbeschäftigungen auch unseren beruflichen Erfolg?

Hobbys sind ein beliebter Ausgleich nach einem anstrengenden Tag. Abhängig von den eigenen Interessen und Vorlieben kann jeder die geeignete Freizeitbeschäftigung finden. Im digitalen Zeitalter sind virtuelle Hobbys auf dem Vormarsch.

Können Online-Spiele bestimmte Fähigkeiten verbessern?

Ein Hobby ist mehr als nur ein Zeitvertreib. Die Freizeitbeschäftigung beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sondern kann auch zum beruflichen Erfolg beitragen. Während früher in der Freizeit viel gelesen, gehandarbeitet oder ferngesehen wurde, werden seit einigen Jahren digitale Hobbys bevorzugt. Bei den sogenannten Digital Arts können talentierte Freizeitmaler/innen zu virtuellen Künstlern werden. Neben etwas Talent werden lediglich Pinsel oder Stift benötigt, um kreativ zu werden. Seitdem die Computer zunehmend leistungsfähiger werden, können mithilfe von Grafik- oder Rendering-Programmen digitale Kunstwerke erschaffen werden. Wer Fantasie und Talent fürs Schreiben hat, kann sein Können online unter Beweis stellen und als Hobby-Autor/in digital verfügbare Werke schreiben. Beim Self-Publishing müssen allerdings auch im Zusammenhang mit dem Urheberrecht einige Grundregeln beachtet werden. Das Spielen im Online-Casino zählt ebenfalls zu den virtuellen Hobbys, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Online-Spiele können dazu beitragen, die Konzentration zu fördern und das Gedächtnis zu schulen. Online-Casino-Spiele sind zwar eine Form der Unterhaltung, allerdings sollen sie auch dazu geeignet sein, das strategische Denken zu verbessern und Kreativität zu entwickeln. Vor der Anmeldung in einer virtuellen Spielbank sollte man sich über die jeweiligen Online-Spiele und das Spieleprogramm informieren. Zu den nützlichen Informationsquellen zählen beispielsweise Erfahrungsberichte, Bewertungen, Tests und Vergleiche, die im Internet oft bei unabhängigen Vergleichsplattformen wie etwa bei https://www.casinomagie.com/ zu finden sind. Bei einem Online-Casino-Vergleich sollte auf Objektivität und Transparenz geachtet werden. Außerdem müssen die Beschreibungen aktuell sein und Stärken und Schwächen der getesteten Online-Casinos berücksichtigen. Zu den wesentlichen Kriterien zählen neben dem Spieleangebot, das bei den meisten Online-Spielbanken aus mehreren Hundert Automatenspielen und klassischen Casino-Spielen besteht, auch das Bonusprogramm, die finanziellen Rahmenbedingungen sowie der Kundenservice des Casinos. Normalerweise werden in einer Online-Spielbank mehrere Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Neben der Kreditkartenzahlung werden meist auch Einzahlungen per Banküberweisung (Sofortüberweisung) oder über Zahlungsdienste akzeptiert. In den Trustly Casinos kann das Spielerkonto auch über diesen Online-Bezahldienst aufgeladen werden. Bei Trustly handelt es sich um eine Instant-Banking-Methode, die in Schweden gegründet wurde und mittlerweile in vielen Ländern verfügbar ist. Das Zahlungsinstitut unterstützt Onlineüberweisungen, Lastschriften und Rückzahlungen und gilt als sehr sichere Zahlungsmethode. Ein- und Auszahlungen sollten in einem Online-Casino schnellstmöglich abgewickelt werden, sodass die Spiele umgehend freigeschaltet werden können. Daher empfiehlt es sich, bei einem Online-Casino-Vergleich auch auf die Zahlungsmöglichkeiten, die von der Online-Spielbank akzeptiert werden, zu achten. Unter Umständen sind bei Ein- und Auszahlungen auch Limits zu berücksichtigen oder es werden Boni vergeben. Mittlerweile verfügen die meisten Online-Casinos über eigene Bonusprogramme, die sich sowohl an Einsteiger als auch an Stammspieler richten. Meist können Neuspieler nach der Anmeldung in einer virtuellen Spielbank mit einem Willkommensbonus rechnen. Dieser Neukundenbonus berechtigt in der Regel zum Ausprobieren bestimmter Automatenspiele, sodass die Möglichkeit besteht, einige Online-Spielautomaten kennenzulernen und sich mit den Spielregeln vertraut zu machen.

Virtuelle Hobbys erfordern strategisches Denken und schnelles Reaktionsvermögen

Digitale Hobbys sind vor allem unterhaltsame Freizeitbeschäftigungen. Da die virtuellen Spiele der meisten Online-Casinos inzwischen auch Mobilgeräte-tauglich sind, kann auch unterwegs und auf Reisen über das Smartphone oder das Tablet an den Online-Spielen teilgenommen werden. Bei Online-Spielbanken wie Casino Gods wird der gleiche Account am Computer, auf dem Smartphone oder Tablet genutzt. Für den Zugriff auf die Spiele ist lediglich der Casino-Gods-Login notwendig. Häufig können Fähigkeiten, die beim Online-Spielen erworben werden, wie etwa manuelle Geschicklichkeit, schnelles Reaktionsvermögen oder strategisches Denken im Zusammenhang mit einer Job-Bewerbung auch den Lebenslauf aufwerten. Bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle können diese Charaktereigenschaften im Bewerbungsschreiben clever in Szene gesetzt werden. Ob ein Hobby im Lebenslauf erwähnt werden sollte, hängt davon ab, ob die Freizeitbeschäftigung bestimmte Fähigkeiten erfordert, auf die es im Beruf ankommt. Daher sollte das Hobby kritisch betrachtet und überlegt werden, welche Merkmale die eigenen beruflichen Qualifikationen oder Soft Skills am besten unterstreichen. Computerspiele zählen jedenfalls seit Langem zu den beliebtesten Hobbys der Österreicher und Österreicherinnen. Teamfähigkeit und Verlässlichkeit sind Eigenschaften, die in jedem Job geschätzt werden. Eine Mannschaftssportart oder ein digitales Hobby können dazu beitragen, diese Fähigkeiten zu verbessern. Computerspiele können die Allgemeinbildung fördern und da im Computerbereich meist englische Begriffe verwendet werden, auch dazu beitragen, die Englischkenntnisse zu optimieren. Bei den digitalen Freizeitbeschäftigungen muss es sich nicht um klassische Computerspiele handeln. Auch beim Online-Dating geht es darum, durch Charakter und persönliche Fähigkeiten zu überzeugen. Damit es mit dem Online-Dating klappt, empfiehlt es sich, einige Tipps zu berücksichtigen.