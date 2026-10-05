Dodik triumphiert: Nationalisten übernehmen das Ruder in Bosnien

Bosnien-Herzegowina hat gewählt und das Ergebnis verschiebt die politischen Gewichte im Vielvölkerstaat spürbar.

Bei den Wahlen in Bosnien-Herzegowina zeichnet sich ein Erfolg der nationalistischen Kräfte ab. Relative Wahlsiegerin wurde nach den vorliegenden Teilergebnissen die bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA) mit 19,9 Prozent, gefolgt von der nationalistischen SNSD des bosnischen Serbenführers Milorad Dodik mit 16,5 Prozent.

Auch bei den Wahlen in der Republika Srpska, dem serbischen Teilgebiet des Landes, setzte sich Dodiks politisches Lager durch. Sein Kandidat Savo Minić kam bei der Präsidentenwahl der Teilrepublik auf 52,2 Prozent und lag damit deutlich vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanuša mit 41,8 Prozent. Dodik selbst durfte nicht antreten: Er war im vergangenen Jahr als Präsident der Republika Srpska abgesetzt worden und darf nach einer entsprechenden Entscheidung sechs Jahre lang nicht kandidieren. Dennoch prägte sein Gesicht den Wahlkampf.

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Nationalisten bei allen drei Volksgruppen stark

Der Erfolg beschränkt sich jedoch nicht auf die bosnischen Serben. Auch bei den Bosniaken und Kroaten konnten nationalistische Politiker wichtige Erfolge erzielen. Die SNSD-Kandidatin Željka Cvijanović sicherte sich mit 55,4 Prozent den serbischen Sitz im dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina. Bei den bosnischen Kroaten setzte sich mit Darijana Filipović von der Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft (HDZ) ebenfalls eine nationalistische Kandidatin durch. Sie kam auf 46,5 Prozent.

Einzig bei den Bosniaken konnte sich ein gemäßigterer Kandidat behaupten: Der sozialdemokratische Amtsinhaber Denis Bečirović erhielt 38,1 Prozent. Allerdings musste er deutliche Verluste hinnehmen und lag nur knapp vor SDA-Chef Bakir Izetbegović, der 33,4 Prozent erreichte.

Dodiks Machtbasis

Für das politisch und ethnisch tief gespaltene Land bedeutet das Wahlergebnis eine erneute Stärkung der Parteien, die ihre Politik stark an den Interessen der jeweiligen Volksgruppe ausrichten. Dodik bleibt dabei eine zentrale Figur im serbischen Lager, auch wenn er selbst wegen des Kandidaturverbots nicht antreten konnte. Seine SNSD konnte ihren Einfluss in der Republika Srpska behaupten und mit Savo Minić einen engen politischen Verbündeten an die Spitze der Teilrepublik bringen.



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Das politische System Bosnien-Herzegowinas geht auf das Dayton-Abkommen von 1995 zurück, das den Bürgerkrieg beendete und das Land in die serbisch dominierte Republika Srpska und die überwiegend bosniakisch-kroatisch geprägte Föderation Bosnien und Herzegowina teilte. Die drei Volksgruppen – Bosniaken, Serben und Kroaten – verfügen über weitreichende politische Vertretungsrechte. Gleichzeitig erschweren die institutionellen und ethnischen Gegensätze gemeinsame politische Entscheidungen.

Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 41,5 Prozent und damit fast zehn Prozentpunkte niedriger als vor vier Jahren. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten sich im Wahlkampf von der nationalistischen und an die Kriegsjahre erinnernden Rhetorik ermüdet. Gleichzeitig hoffen viele auf wirtschaftliche Verbesserungen und mehr Arbeitsplätze, um die anhaltende Abwanderung vor allem junger Menschen zu bremsen.