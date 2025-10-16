Drei Jahre nach Gründung: Baufirma kündigt alle Mitarbeiter

Nur drei Jahre nach der Gründung steht die Dialog Haus Mal2 Bau GmbH vor dem wirtschaftlichen Aus. Das Unternehmen hinterlässt Millionenschulden und ratlose Gläubiger.

Die erst 2021 gegründete Dialog Haus Mal2 Bau GmbH aus St. Oswald bei Freistadt muss bereits ihre Pforten schließen. Am Landesgericht Linz wurde nun ein Konkursverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet. Ein Blick auf die Firmenwebsite bleibt mittlerweile erfolglos – sie wurde abgeschaltet. Der Alpenländische Kreditorenverband gibt die Verbindlichkeiten mit etwa 1,39 Millionen Euro an.

Von der Insolvenz sind insgesamt 69 Gläubiger betroffen. Zuletzt beschäftigte das Bauunternehmen sechs Mitarbeiter. Da eine wirtschaftlich vertretbare Weiterführung des Betriebs nicht mehr realisierbar erscheint, wurde die Geschäftstätigkeit bereits eingestellt.

Wirtschaftliche Ursachen

Die Insolvenzursachen liegen in einem Bündel wirtschaftlicher Faktoren begründet. Die andauernde Konjunkturschwäche, kombiniert mit deutlich höheren Zinssätzen und der anhaltend hohen Inflation, führte zu einem markanten Einbruch der Immobiliennachfrage.

Zusätzlich sah sich das Unternehmen mit erheblich gestiegenen Kosten für Fremdkapital konfrontiert. Parallel dazu belasteten die Preisanstiege bei wesentlichen Baumaterialien wie Stahl, Beton und Holz die Bilanz massiv. Diese Kostensteigerungen konnten nur teilweise an die Kundschaft weitergegeben werden.

