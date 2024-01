Dreijährige fällt in eiskalten Bach – Mutter springt hinterher

Am vergangenen Sonntag, gegen 15.10 Uhr, ereignete sich in der idyllischen Tiroler Gemeinde Ischgl ein dramatischer Vorfall. Eine 39-jährige Mutter und ihre dreijährige Tochter waren an der Loipe entlang eines Baches unterwegs. Was als friedlicher Spaziergang begann, endete in einer Rettungsaktion.

Die Mutter zog ihre Tochter in einem sogenannten Kinder-Bob hinter sich her. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund kam der Kinder-Bob von der Loipe ab und das Mädchen stürzte über die Böschung in den eiskalten Trisanna-Bach. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Kinder-Bob mit dem darin sitzenden Mädchen von der Loipe ab, woraufhin das Kind über die Böschung in den Trisanna-Bach stürzte“, berichtete die Polizei.

Rettung durch Feuerwehr

Geistesgegenwärtig und ohne zu zögern, sprang die Mutter in den Bach, um ihre Tochter zu retten. Sie zog das Mädchen aus dem Wasser und musste dann mit dem Kind auf dem Arm etwa 50 Meter flussaufwärts gehen. An einer geeigneten Stelle konnten beide von der zuvor alarmierten Feuerwehr mittels Seil geborgen werden.

Glücklicherweise waren beide ansprechbar und unverletzt. Allerdings war das Mädchen unterkühlt und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Zams gebracht.