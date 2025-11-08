Duell der Sender: Wer zeigt welches Formel-1-Rennen 2026?

ORF und ServusTV setzen ihre Partnerschaft bei den Formel-1-Übertragungen fort. Auch in der kommenden Saison 2026 teilen sich die beiden Sender die Rechte für die Live-Berichterstattung in Österreich.

Diese Vereinbarung, die seit 2021 besteht und noch bis einschließlich 2026 läuft, sieht vor, dass jeder Sender exakt die Hälfte aller Grand Prix überträgt.

Für das ORF-Kommentatorenduo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz gibt es besonders erfreuliche Nachrichten: Sie dürfen nicht nur den Saisonauftakt in Melbourne am 16. März präsentieren, sondern bekommen auch den Heimgrand-Prix in Spielberg am 29. Juni sowie den traditionsreichen Klassiker in Spa-Francorchamps am 27. Juli zugeteilt. Insgesamt werden sowohl ORF 1 als auch ServusTV jeweils zwölf Rennen live übertragen.

Übertragungsplan 2026

Der komplette Übertragungskalender für die Saison 2026 steht bereits fest: ORF 1 beginnt mit dem Auftaktrennen in Melbourne am 16. März, während ServusTV eine Woche später am 23. März aus Shanghai sendet. Am 6. April überträgt ORF 1 den Grand Prix von Japan in Suzuka, ServusTV folgt am 13. April mit dem Rennen in Bahrain.

Saudi-Arabien ist am 20. April bei ORF 1 zu sehen, Miami am 4. Mai bei ServusTV. Das Rennen in Imola zeigt ORF 1 am 18. Mai, den Glamour-Grand-Prix in Monaco präsentiert ServusTV am 25. Mai. Barcelona läuft am 1. Juni auf ORF 1, Montreal am 15. Juni auf ServusTV.

Saisonhöhepunkte verteilt

Nach dem Heimrennen in Spielberg auf ORF 1 am 29. Juni übernimmt ServusTV mit Silverstone am 6. Juli. ORF 1 zeigt den belgischen Grand Prix in Spa-Francorchamps am 27. Juli, ServusTV das Rennen in Budapest am 3. August. Zandvoort ist am 31. August auf ORF 1 zu sehen, Monza am 7. September auf ServusTV.

ORF 1 überträgt am 21. September aus Baku, ServusTV am 5. Oktober aus Singapur. Austin folgt am 19. Oktober auf ORF 1, Mexiko-Stadt am 26. Oktober auf ServusTV. Die Saison klingt aus mit São Paulo am 9. November auf ORF 1, Las Vegas am 22. November auf ServusTV, Doha am 30. November auf ORF 1.

Das Saisonfinale in Abu Dhabi am 7. Dezember überträgt ServusTV.