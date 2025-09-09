Dünner als alles zuvor: Apples geheime iPhone-Revolution enthüllt

Apples Smartphone-Revolution steht bevor: Das ultradünne iPhone 17 Air ersetzt das Plus-Modell und verspricht mit radikalem Design die Konkurrenz zu überflügeln.

Heute Abend präsentiert Apple seine neuen iPhone-17-Modelle, wobei besonders eine Innovation für Aufsehen sorgt. Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit enthüllt der Technologiekonzern seine neuesten Smartphone-Kreationen. Die Veranstaltung weckt diesmal besonderes Interesse, da ein vollkommen neuartiges Gerät angekündigt wird. Unsere Redaktion berichtet in Echtzeit vom Event.

Den Brancheninformationen zufolge plant Apple die Einführung von vier verschiedenen Varianten: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro sowie iPhone 17 Pro Max. Das bisherige Plus-Modell verschwindet offenbar aus dem Sortiment, nachdem es die Verkaufserwartungen nicht erfüllen konnte. An seine Stelle tritt das iPhone 17 Air, das jedoch keine direkte Nachfolge darstellt, sondern ein selbständiges Konzept verkörpert.

Das herausragende Merkmal des iPhone 17 Air soll seine außergewöhnliche Schlankheit sein, die einen völlig neuen Ansatz im Smartphone-Design markiert. Ob Apple tatsächlich die Bezeichnung „Air“ verwendet oder alternative Namen wie etwa „Slim“ bevorzugt, bleibt bis zur offiziellen Präsentation offen.

Seit geraumer Zeit kursieren zahlreiche durchgesickerte Details und Informationen im Internet, die zusammengenommen bereits ein recht deutliches Bild der kommenden iPhone-Generation zeichnen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung aller bisher bekannten Spezifikationen.

Modellübersicht

Das Standardmodell iPhone 17 wächst im Vergleich zum Vorgänger leicht auf eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll an. Abgesehen davon sind kaum Veränderungen zu erwarten – sowohl die Rückseite mit der Kameraeinheit als auch die Frontpartie sollen dem iPhone 16 zum Verwechseln ähnlich bleiben.

Das neue iPhone 17 Air positioniert sich zwischen dem Pro Max und dem Basismodell mit einer Displaygröße von etwa 6,6 Zoll – die exakten Maße könnten zwischen 6,55 und 6,65 Zoll variieren. Bemerkenswert ist das angestrebte Gewicht von nur 145 Gramm. Der Hauptvorzug liegt in der extrem flachen Bauweise, wobei die genaue Gehäusedicke noch Gegenstand von Spekulationen ist – Schätzungen bewegen sich zwischen 5,5 und knapp über 6 Millimeter.

Bei den Pro-Varianten bleiben die Displaygrößen mit 6,3 und 6,9 Zoll unverändert. Entgegen früherer Vermutungen, die Kameraobjektive könnten nebeneinander angeordnet werden, deuten aktuelle Erkenntnisse auf eine Beibehaltung der dreieckigen Anordnung hin.

Inzwischen aufgetauchte transparente Schutzhüllen bestätigen das erwartete Design. Diese Hüllen sollen zudem mit Trageriemen kompatibel sein, die Apple möglicherweise zusammen mit der iPhone-17-Serie einführen wird.

Technische Neuerungen

Mit der neuen Generation verabschiedet sich Apple offenbar endgültig von den 60-Hz-Displays. Sämtliche iPhone-17-Modelle sollen mit 120-Hz-OLED-Bildschirmen (LTPO) ausgestattet werden. Diese von Apple als ProMotion bezeichnete Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten zwischen 1 und 120 Hz ermöglicht erstmals in allen neuen iPhones die Always-on-Display-Funktion.

Die Frontkamera erfährt bei allen Modellen eine Aufwertung von bisher 12 auf künftig 24 Megapixel, was die Qualität der Selfie-Aufnahmen deutlich verbessern soll.

Prozessoren nach dem 2-Nanometer-Fertigungsverfahren von TSMC (taiwanesischer Chiphersteller) werden in der kommenden iPhone-Generation noch nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen erhalten die neuen Geräte den A19-Chip in 3-Nanometer-Fertigung. Das Standardmodell iPhone 17 wird mit dem regulären A19-Prozessor ausgestattet, während die Pro-Modelle sowie das Air den leistungsstärkeren A19 Pro erhalten. Beide Chipvarianten versprechen Fortschritte bei Rechenleistung und Energieeffizienz.

Mindestens eines der iPhone-17-Modelle – vermutlich das Air – soll mit Apples eigenem WiFi-7-Chip ausgerüstet werden. Die übrigen drei Varianten könnten weiterhin auf Komponenten von Broadcom setzen. Allerdings ist auch denkbar, dass sämtliche neuen iPhones den hauseigenen WiFi-7-Chip erhalten.

In den USA verzichtet Apple bereits seit mehreren Jahren auf den klassischen SIM-Kartenschacht. Diese Praxis könnte mit den iPhone-17-Modellen auf weitere Märkte ausgedehnt werden, sodass künftig auch österreichische Kunden auf eSIM-Technologie (digitale SIM-Karte) angewiesen sein könnten. Als gesichert gilt, dass das iPhone 17 Air weltweit ausschließlich ohne physischen SIM-Einschub erscheint – das ultraschlanke Gehäuse bietet dafür schlicht keinen Platz.

Bei der kabelgebundenen Ladeleistung via USB-C sind keine Änderungen zu erwarten – alle iPhone-17-Modelle unterstützen weiterhin 35 Watt. Beim kabellosen Laden gibt es hingegen Neuerungen: Die Pro-Modelle erhalten offenbar ein modifiziertes MagSafe-Layout mit nicht mehr vollständig geschlossenem Magnetring. Dennoch sollen die Pro-Versionen mit vorhandenem MagSafe-Zubehör kompatibel bleiben. Das Standardmodell und das Air behalten den geschlossenen MagSafe-Ring bei.

Zu den europäischen Preisen existieren bislang wenig verlässliche Informationen. Das iPhone 17 Air wird voraussichtlich teurer als das Standardmodell, aber günstiger als die Pro-Variante angeboten. Damit dürfte es preislich etwa auf dem Niveau des iPhone 16 Plus liegen, das in den USA für 899 Dollar und in Österreich für rund 1.100 Euro erhältlich ist – ein Richtwert für die zu erwartende Preisgestaltung des iPhone 17 Air.

Als wahrscheinlichstes Datum für die Produktvorstellung gilt der 9. September. An diesem Dienstag dürfte Apple sein neues iPhone-Sortiment präsentieren. Darauf aufbauend käme der 19. September als Verkaufsstart in Betracht.

Ob alle Modelle gleichzeitig in den Handel gelangen, ist noch ungewiss – insbesondere für das iPhone 17 Air könnte ein späterer Marktstart vorgesehen sein.