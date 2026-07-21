Dutzend Messerstiche gegen eigene Tochter – kein Erbarmen vor Gericht

Ein Vater, ein Messer, ein Motiv: Familienehre. Nun ist das Urteil rechtskräftig – und es setzt ein klares Signal.

Das Urteil gegen einen Afghanen, der in Wien seine 15-jährige Tochter mit mehr als einem Dutzend Messerstichen beinahe getötet hatte, ist nun rechtskräftig: Der Mann muss lebenslang ins Gefängnis. Im Wiener Justizpalast fand die Richterin unmissverständliche Worte zur Schwere der Tat. Der Fall trägt auch eine generalpräventive Bedeutung in sich – wer in Österreich einen Mord zur Wiederherstellung der Familienehre begeht oder versucht, muss mit der Höchststrafe rechnen.

Berufung gescheitert

In der Berufungsverhandlung brachte Verteidiger Peter Philipp vor, das Erstgericht habe die vorliegenden Milderungsgründe nicht ausreichend berücksichtigt. Sein Mandant lebe seit 23 Jahren in Österreich, sei durchgehend berufstätig, strafrechtlich unbescholten gewesen und habe im Prozess ein reumütiges Geständnis abgelegt. Hinzu komme, dass es letztlich beim Versuch geblieben sei – und das Opfer selbst meldete sich im Prozess mit den Worten zu Wort: „Hallo Papa, ich verzeihe dir. Am liebsten würd ich dich umarmen.“

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Die Oberstaatsanwältin trat dieser Argumentation in der Berufungsverhandlung entschieden entgegen: Die alleinige Verantwortung für die Tat liege beim Angeklagten, die verhängte Strafe sei vollauf gerechtfertigt. Die Verteidigungsstrategie wertete sie als klassische Täter-Opfer-Umkehr.

Urteil bestätigt

Der aus drei Richterinnen bestehende Senat bestätigte das Urteil: lebenslange Haft. Die Vorsitzende hielt fest, dass die Tat heimtückisch, grausam und für das Opfer mit extremem Leid verbunden gewesen sei. Ein Zeuge schilderte, was er in jenen Momenten gehört hatte: „Die Schreie hörten nicht auf. Ich habe nie zuvor solche Schreie gehört.“

Zur Tat war es am 24. November 2025 gekommen. Der Mann hatte seine Tochter damals mit dem Tod bedroht, weil sie entgegen seinem Willen eine Beziehung führte – er wollte damit nach eigener Darstellung „die Familienschande tilgen“.