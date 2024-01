Dzej’s Film „Nedelja“ bekommt ein Fortsetzung!

Die Vorfreude auf den bevorstehenden Film „Nedelja“ wächst, während der Produzent Vladan Andjelkovic Einblicke in die Entstehung und den Hintergrund des Films gewährt. Der Film, der sich auf die Kindheit und Jugend von Dzej Ramadanovski konzentriert, verspricht eine fesselnde Geschichte, die bisher unbekannte Aspekte des Lebens des berühmten Sängers beleuchtet.

Mit der Premiere des Spielfilms „Nedelja“ am 16. Jänner in Belgrad rückt die Geschichte von Dzej Ramadanovski ins Rampenlicht. Produzent Vladan Andjelkovic enthüllt, dass sich der Film auf die Kindheit und Jugend von Dzej konzentriert, bis zu dem Moment, als er in die Welt des Showbusiness eintrat. „Wir haben nie an andere Filme gedacht, als wir dieses Projekt gestartet haben, einschließlich des Films ‚Toma'“, erklärt Andjelkovic. „Wir dachten, dass es sehr interessant wäre, genau das zu zeigen, was niemand weiß – wo er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist und wie er zu dem wurde, was er ist.“

große Herausforderung

Die Besetzung des jungen Dzej war eine Herausforderung, bei der rund 300 Kinder in Betracht gezogen wurden. Die Rolle ging schließlich an Alen Selimi, der durch ein ungewöhnliches Casting entdeckt wurde. „Unsere Produktionsorganisatorin, die beim Casting geholfen hat, ging in eine Kneipe in Skadarlija und maß einen Jungen ab, der Rosen verkaufte. Sie fragte ihn: ‚Kannst du ein Lied von Dzej singen?‘ und er sang ‚Nedelja‘. Wir wussten sofort, dass er der Richtige ist“, erinnert sich Andjelkovic.

Ein weiteres Highlight des Films ist der musikalische Gastauftritt von Ceca, die das Lied „Za kraj“ singt. „Ceca ist der größte Star in dieser Region, Dzej war der größte Star in dieser Region und deshalb denken wir, dass unsere Wahl logisch ist“, erklärt Andjelkovic. „Ceca und Dzej waren gute Freunde, so dass sie gerne unseren Vorschlag angenommen hat, ‚Za kraj‘ zu singen, zur Freude von uns allen.“

Der Film „Nedelja“ wird von dem Lied „Zivote, zeno bez morala“ geprägt, das als Hintergrundmusik dient. „Dieses Lied hat eine phänomenale Musik und Text und ist vielleicht im Vergleich zu einigen seiner anderen Lieder in den Hintergrund getreten. Wir glaubten, dass dieses Lied dasjenige sein sollte, das als Hintergrundmusik hervortritt, im Sinne von Filmmusik, und es passt hervorragend zu einigen Szenen“, sagt Andjelkovic.

Fortsetzung folgt

Die Premiere von „Nedelja“ ist nur der Anfang, denn Andjelkovic bestätigt, dass eine Fortsetzung, die sich mit der reichen Karriere von Dzej Ramadanovski beschäftigt, sehr wahrscheinlich ist. Mit solch spannenden Aussichten können wir es kaum erwarten, mehr über das Leben und die Karriere von Dzej Ramadanovski auf der großen Leinwand zu erfahren.