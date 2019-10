Ehefrau bittet um Hinweise: Wiener (33) spurlos verschwunden! (FOTO)

Ein 33-jähriger Mann wird seit Dienstag vermisst. Nachdem er in der Slowakei einkaufen wollte, erschien er nicht wie geplant bei der Arbeit. Seine Ehefrau bittet via Facebook um Hinweise.

Thomas Gepp sei laut seiner Frau am Dienstag gegen neun Uhr vormittags aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Floridsdorf in seinen blauen VW Polo gestiegen, um in die Slowakei zum Einkaufen zu fahren.

Seinen Dienstbeginn um 13 Uhr nahm er daraufhin nicht wahr. Erreichbar sei er seitdem auch nicht mehr. Die verzweifelte Ehefrau alarmierte im Anschluss umgehend die Polizei. Eine Suchaktion blieb bisher erfolglos.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 33-jährige Wiener in einem blauen VW Polo mit dem Wiener Kennzeichen W-19667J unterwegs.

Seine Frau bittet in einem Facebook-Aufruf um Hinweise unter der Nummer: 0676/7080215.