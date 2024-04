EILMELDUNG: Iran soll Drohnenangriff auf Israel gestartet haben

Laut einer Bestätigung des israelischen Armeesprechers Daniel Hagari hat der Iran am Samstagabend einen Drohnenangriff auf Israel gestartet.

Es wird erwartet, dass die Drohnen mehrere Stunden benötigen, um israelisches Gebiet zu erreichen.

Israelische Luftabwehr in Alarmbereitschaft

General im Ruhestand Amos Jadlin erklärte gegenüber dem israelischen Sender Channel 12, dass jede der Drohnen mit 20 Kilogramm Sprengstoff beladen sei. Die israelische Luftabwehr sei in Bereitschaft, um die Drohnen abzufangen. Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme der Regierung in Teheran zu diesem Vorfall.

Warum greift Iran Israel an

Israel hat sich in den letzten Tagen auf einen möglichen Angriff des Iran vorbereitet, der das Ziel verfolgt, den jüdischen Staat zu bedrohen. Seit dem 8. Oktober führt die von Teheran unterstützte libanesische Hisbollah fast täglich Angriffe auf israelisches Gebiet durch. Kürzlich griff Israel die iranische Botschaft in Damaskus an, wobei mehrere hochrangige iranische Generäle getötet wurden. Als Reaktion darauf hat der Iran Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.

Laut diesen Berichten hat das iranische Regime über 50 Drohnen auf Israel abgefeuert. Die staatlichen Medien des Irans haben diesen Angriff bestätigt.

Raketenangriffe könnten folgen

Neben den bereits begonnenen Drohnenangriffen könnten vom Iran und seinen verbündeten Gruppen, wie der Hisbollah im Libanon, zusätzlich Raketen eingesetzt werden. Diese könnten zeitgleich mit den Drohnen Israel erreichen und so die israelische Luftabwehr unter Druck setzen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Raketen direkt aus dem Iran abgefeuert werden, was eine erhebliche Eskalation darstellen würde. Alternativ könnte der Iran die Raketenangriffe seinen Verbündeten überlassen und sich auf Drohnenangriffe beschränken.

Weißes Haus: Angriff dauert mehrere Stunden

In Israel wird das Kriegskabinett in der Nacht zum Sonntag eine Sondersitzung im Bunker unter dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv abhalten. Laut dem US-Portal „Bloomberg“ hat auch US-Präsident Joe Biden eine Beratung mit seinen Top-Beratern im Situation Room des Weißen Hauses anberaumt.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses teilte am Samstagabend mit, dass der Iran einen Luftangriff auf Israel gestartet habe. Präsident Biden werde kontinuierlich von seinem nationalen Sicherheitsteam über die Lage informiert.

„Der Angriff wird sich voraussichtlich über mehrere Stunden erstrecken“, erklärte sie. „Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass unsere Unterstützung für die Sicherheit Israels unerschütterlich ist. Die Vereinigten Staaten werden fest an der Seite Israels stehen und seine Verteidigung gegen diese Bedrohung durch den Iran unterstützen.“