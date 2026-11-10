Ein klassischer Adventskalender als Geschenk: Passt das zu Weihnachten 2026 noch?

In Wien riecht der Advent nach Punsch, gebrannten Mandeln und kalter Winterluft. Zwischen Christkindlmarkt, Geschenklisten und den ersten Gedanken an Heiligabend taucht jedes Jahr dieselbe Frage auf: Was schenkt man eigentlich der Frau, die gefühlt schon alles dreifach hat? Darauf gibt es 24 kleine Antworten mit einem Beauty-Adventskalender. Aber passt die Geschenkidee rund um die Produkte auch im Jahr 2026 noch?

Heute kann hinter der kleinen Pappe im Adventskalender fast alles stecken. Parfum, Pflege, Make-up, kleine Beautyprodukte – jeden Morgen wartet etwas anderes. Aus dem alten Schokokalender ist fast schon eine Geschenkidee geworden, die sich über den ganzen Dezember zieht und immer wieder Freude machen kann. Aber der Inhalt muss auch zur Frau passen, die die Türchen aufmacht.

24 Tage lang kleine Schönheitsüberraschungen

Das klassische Weihnachtsgeschenk darf bis zum 24. Dezember warten. Ein Adventskalender ist da ungeduldiger und begleitet die gesamte Vorweihnachtszeit. Traditionell und bekannt? Ja. Aus der Mode? Nein. Er macht aus dem Schenken eine kleine tägliche Gewohnheit.

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Die Beschenkte testet gerne neue Produkte? Dann kann ein Beauty-Adventskalender besonders viel Freude bereiten.

Heute vielleicht eine Handcreme, morgen ein Mini-Duft. Ein paar Tage später gibt es dann etwas fürs Make-up und die einzelnen Überraschungen müssen dabei gar nicht teuer oder luxuriös sein. Das Aufmachen ist schon der halbe Spaß an der Sache und wer sich fragt, welcher Beauty Adventskalender 2026 zu den Vorlieben der Beschenkten passen könnte, findet bei spezialisierten Online-Händlern wie Notino.at unterschiedliche Varianten mit Düften, Pflege oder Make-up.

Der Preis ist dabei erstmal Nebensache: Wichtiger ist, dass der Inhalt zum Geschmack passt. Wenn sie so gut wie nie Lippenstift trägt, wird sie nicht plötzlich von fünf neuen Farben begeistert sein.

Punsch, Lichter & die ersten Geschenkideen

Wenn in Wien die Lichter angehen und zwischen Rathausplatz, Spittelberg und Schönbrunn die ersten Häferl Punsch über die Budel gehen, rückt Weihnachten gefühlt jeden Tag ein Stück näher.

Geschenke spielen dabei weiterhin eine große Rolle.

Laut KMU Forschung Austria wollten 2025 rund 88 Prozent der Wienerinnen und Wiener Weihnachtsgeschenke kaufen. Im Durchschnitt waren dafür 305 Euro eingeplant. Kosmetik landete bei 24 Prozent auf der Einkaufsliste und gehörte damit zu den gefragteren Geschenkekategorien.

Beauty passt also durchaus in die österreichische Weihnachtszeit. Der Adventskalender macht daraus nur eine etwas spielerischere Variante.

Ein weiterer Vorteil: Wer den Kalender schon Ende November verschenkt, kann die Geschenksuche für eine Person frühzeitig abhaken. Dann hat man weniger Weihnachtsstress.

Schöne Verpackung, aber was steckt wirklich drin?

Beauty-Adventskalender können schon von außen ordentlich Eindruck machen. Goldene Details, kleine Schubladen, Magnetverschlüsse und schwere Kartons lassen manche Modelle eher wie eine Luxusbox als wie einen Kalender wirken.

Sieht gut aus. Entscheidend ist aber, was nach dem Öffnen übrig bleibt.

Wer hauptsächlich Hautpflege mag, braucht keinen Kalender, der zur Hälfte aus Nagellack, Lidschatten und Lippenprodukten besteht. Eine Parfum-Liebhaberin freut sich wahrscheinlich mehr über mehrere kleine Düfte als über zehn verschiedene Cremes. Und wer seine Pflegeroutine längst gefunden hat, will vielleicht gar nicht jeden zweiten Morgen ein neues Experiment im Bad stehen haben.

Eine teure Box enthält nicht automatisch bessere Produkte

Ein kleinerer Kalender mit Produkten, die wirklich zur Beschenkten passen, kann deutlich mehr Freude machen als eine große Luxusausgabe, bei der nach Weihnachten die Hälfte unbenutzt im Schrank landet. Die Verpackung darf dabei ruhig etwas hermachen. Sie sollte nur nicht das Beste am ganzen Kalender bleiben.

Vor dem Kauf lohnt deshalb ein kurzer Blick auf Marken, Produktarten und Größen. Jedes einzelne Türchen muss man dafür nicht kennen. Ein grober Überblick reicht, damit die Überraschung erhalten bleibt und der Inhalt nicht komplett am Geschmack vorbeigeht.

Bei empfindlicher Haut ist dieser Check noch wichtiger. Neue Pflege auszuprobieren kann Spaß machen, solange die Produkte zur Haut passen. Bei Make-up kommen Farben und Texturen dazu, bei Parfum der persönliche Duftgeschmack.

Ein Adventskalender lebt vom Überraschungsmoment. Komplett blind kaufen muss man ihn deshalb noch lange nicht.

Im besten Fall stimmt beides: Die Box macht beim ersten Blick etwas her und hinter den Türchen wartet nicht nur hübsch verpackter Füllstoff, sondern Zeug, das später tatsächlich benutzt wird.

Was, wenn der Dezember schon da ist?

Ein Adventskalender passt natürlich am besten in die Zeit vor dem 1. Dezember. Mitte des Monats wirkt er schon etwas fehl am Platz, wenn die Hälfte der Türchen eigentlich längst geöffnet sein sollte.

Ganz erledigt ist die Geschenkidee damit aber noch nicht. Wer spät dran ist oder das Geschenk wirklich erst unter den Christbaum legen möchte, kann mit Geschenksets für Frauen denselben Beauty-Gedanken aufgreifen. Parfum mit passender Körperpflege, Make-up-Kombinationen oder kleine Pflegesets warten schließlich problemlos bis zum Heiligen Abend.

Altmodisch & gleichzeitig erstaunlich zeitgemäß

Das tägliche Türchen ist ein kleines Ritual in einer Zeit, in der vieles sofort verfügbar ist. Kein endloses Scrollen, keine zehn Pakete auf einmal. Einfach morgens eine Schublade öffnen und schauen, was drin ist.

Wenn draußen die Wiener Weihnachtsbeleuchtung angeht, der erste Punsch in der Hand wärmt und zu Hause noch 24 kleine Überraschungen warten, hat der Adventskalender seinen Platz in der Weihnachtszeit wohl noch lange nicht verloren.