Ein Motiv für viele kreative Äußerungen: Wie wird Glücksspiel in der Popkultur dargestellt?

In den letzten Jahren hat sich das öffentliche Image des Glücksspiels verändert. Wurde es lange Zeit als Laster betrachtet, so sind Glücksspiel und Casinos heute vor allem durch die Popkultur „cooler“ geworden. Doch nicht immer denkt man sofort an James Bond, der in der Spielbank sitzt und hohe Gewinne einfährt. Die Popkultur hat das Glücksspiel auch mehrmals in ein fragwürdiges Eck gerückt. So gibt es Filme und Lieder, die das Glücksspiel in ein besonders schlechtes Licht gerückt haben.

Heute ist das Glücksspiel, vor allem durch das Internet, besonders leicht zugänglich und wird auch von der Mehrheit akzeptiert. Zudem kommt es auch in der Popkultur zu häufig positiven Darstellungen. Die Entwicklung des Casinos, vor allem durch das Online Casino, hat überrascht.

Filme, die das Thema Glücksspiel behandeln

„Casino Royal“, der erste James Bond mit Daniel Craig, zeigt 007 beim Pokerspiel. Sean Connery, der erste Bond überhaupt, war noch am Bakkarattisch aktiv. Vor allem war es die Figur James Bond, die in den Filmen das Glücksspiel in ein besonders interessantes Licht rücken konnte.

Anders sieht es aus, wenn man sich mit „Casino“ befasst, dem Krimi-Epos von Martin Scorsese. „Casino“ zeigt das dunkle Geschäft des Glücksspiels – hier dreht sich alles um ein Mafioso-Paar, das sich in Las Vegas einen Namen machen konnte. In „Casino“ dreht sich nicht nur alles ums Glückspiel, sondern auch um Drogen, Geld, Macht und Mord. In den Hauptrollen: Robert DeNiro und Sharon Stone.

In „Rain Man” wird ebenfalls das Glücksspiel thematisiert. Hier jedoch mit dem Schwerpunkt, wie man das Casino betrügen kann.

Glücksspiel in Serien

Nicht nur in Filmen kommt das Glücksspiel vor, sondern auch in Serien. Besonders oft in Sitcoms. So haben etwa in der Serie „Friends“ die Protagonisten Joey und Chandler ihre Wohnung an Rachel und Monica verloren, nachdem man Monicas wetteifernder Seite nicht widerstehen konnte, hohe Einsätze zu tätigen.

Barney, Protagonist in der Serie „How I Met Your Mother“, wird ebenfalls als spielsüchtig dargestellt. Und auch bei den Simpsons ist es Marge Simpson, die mit ihrer Glücksspielsucht zu kämpfen hat.

Auf der Suche nach dem passenden Online Casino

Bist du auf der Suche nach einem Online Casino, dann solltest du im Vorfeld einen Vergleich anstellen. Es gibt derart viele Anbieter, sodass es ratsam ist, wenn du zuerst einen Blick auf das Angebot und auf etwaige Bonusangebote wirfst. Wichtig ist, dass du auch weißt, welche Vorstellungen du von dem Casino hast. Gibt es Casinos ohne 1 € Limit? Wird Black Jack in verschiedenen Varianten angeboten? Welche Einzahlungsmethoden werden akzeptiert?

Kunst und Glücksspiel

FOTO: pixabay.com/blickpixel

Das Glücksspiel und die Kunst haben eine ganz offensichtliche Verbindung, die vielen Menschen bislang nicht aufgefallen ist. Zwischen der Renaissance und dem Impressionismus wurden die Künstler immer wieder beflügelt, sogenannte Glücksspielgemälde zu malen. In vielen Gemälden spiegelt sich heute das Glücksspiel wider – einige der Künstler haben positive Glücksspielbilder gemalt, andere Künstler mit ihren Bildern das Glücksspiel verurteilt.

Mit „Die Falschspieler“ von Michelangelo Merisi de Caravaggios wurde ein klassisches Glücksspielgemälde geschaffen. Aber auch Georges de La Tour hat mit „Der Schwindler mit dem Kreuz-Ass“ das Thema behandelt. Ebenfalls bekannt ist das Gemälde von Paul Cezannes mit dem Titel „Die Kartenspieler“.

Glücksspiel in der Musik

Es gibt zwar aktuell nur wenige Songs, die von Glücksspiel handeln, lange Zeit waren aber Songs über das Glücksspiel nicht unüblich – vor allem zur Zeit der „goldenen Oldies“. Es gibt einige Lieder, die sich mit dem Thema befassen. Einer jener Künstler, der das Glücksspiel in das positive Licht gerückt hat, war Elvis Presley. Der „King of Rock and Roll“ konnte mit „Viva Las Vegas“ zum Ausdruck bringen, was viele Casino- und Glücksspielfans fühlen. Mit „Luck be a Lady“ von Frank Sinatra gibt es einen gefühlvollen Song, der das Glücksspiel behandelt. Billy Joel hat mit „Easy Money“ ebenfalls einen wunderbaren Song geschrieben.

Lady Gaga hat ebenfalls das Thema Glücksspiel in einen Song gepackt – und zwar in einen ihrer ersten Hits mit dem Titel „Pokerface“. Jedoch geht es hier nicht unbedingt um das Glücksspiel.