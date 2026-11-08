Ein Vollzeitgehalt, zwei Kinder und plötzlich fehlen 1.000 Euro Steuerentlastung

Ein Elternteil arbeitet Vollzeit, der andere Teilzeit und kümmert sich um die Kinder. Für viele Familien in Österreich ist das gelebter Alltag. Doch genau diese Aufteilung könnte ab 2027 zu einem finanziellen Nachteil führen. Ein Rechenbeispiel zeigt, warum manche Haushalte künftig bis zu 1.000 Euro weniger Steuerentlastung erhalten.

Viele Familien organisieren ihren Alltag nach einem einfachen Prinzip: Ein Elternteil verdient den Großteil des Haushaltseinkommens, während der andere seine Arbeitszeit reduziert, um Kinderbetreuung, Schule und Haushalt zu übernehmen. Bisher ließ sich der Familienbonus Plus häufig vollständig dem besser verdienenden Elternteil zuordnen. Ab 1. Jänner 2027 ist das bei älteren Kindern grundsätzlich nicht mehr möglich.

Zwei Kinder, ein Vollzeitgehalt, plötzlich fehlen 1.000 Euro

Wie stark sich die Änderung auswirken kann, zeigt ein fiktives Beispiel.

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Eine Familie lebt mit zwei Kindern im Alter von sechs und zehn Jahren in Österreich. Der Vater arbeitet Vollzeit und verdient ausreichend, um den gesamten Familienbonus Plus steuerlich auszuschöpfen. Die Mutter arbeitet 15 Stunden pro Woche. Ihr Einkommen ist so niedrig, dass sie keine Einkommensteuer bezahlt.

Bisher konnte der Vater den vollständigen Familienbonus Plus für beide Kinder beanspruchen. Das bedeutet eine jährliche Steuerentlastung von 4.000,32 Euro.

Ab 2027 ändert sich die Rechnung.

Da beide Kinder älter als vier Jahre sind, müssen sich die Eltern den Familienbonus Plus grundsätzlich im Verhältnis 75 zu 25 Prozent oder 50 zu 50 Prozent aufteilen.

Bei der günstigeren 75:25-Aufteilung kann der Vater nur noch 3.000,24 Euro geltend machen. Die verbleibenden 1.000,08 Euro entfallen auf die Mutter.

Doch weil sie keine Einkommensteuer bezahlt, kann sie ihren Anteil nicht nutzen.

Die Familie verliert dadurch rechnerisch 1.000,08 Euro an bisher möglicher Steuerentlastung, obwohl sich weder die Arbeitszeiten noch die Einkommen verändert haben.

Warum der Staat den Bonus anders verteilt

Hinter der Änderung steckt eine bewusste steuerpolitische Entscheidung.

In den Budgetunterlagen begründet die Bundesregierung die Reform unter anderem damit, stärkere Anreize für Erwerbsarbeit zu schaffen und die verfügbaren Einkommen von Männern und Frauen einander anzunähern.

Die neue Regelung soll damit auch die Erwerbsbeteiligung des bisher geringer verdienenden Elternteils fördern.

Allerdings ergibt sich daraus ein Spannungsfeld: Nicht jede Teilzeitbeschäftigung ist eine freiwillige Entscheidung. Manche Eltern reduzieren ihre Arbeitszeit wegen eingeschränkter Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ungünstiger Dienstzeiten oder familiärer Verpflichtungen.

Gerade Haushalte, in denen ein Elternteil kaum Einkommensteuer bezahlt, könnten von der Änderung finanziell betroffen sein.

Warum zwei Vollzeitbeschäftigte anders dastehen

Ein Vergleich macht den Unterschied deutlich.

Arbeiten beide Elternteile Vollzeit und bezahlen jeweils ausreichend Einkommensteuer, können sie den gesamten Familienbonus Plus gemeinsam weiterhin ausschöpfen.

Bei zwei minderjährigen Kindern bleiben dann bis zu 4.000,32 Euro jährliche Steuerentlastung möglich.

Anders sieht es aus, wenn ein Elternteil beispielsweise nur 200 Euro Einkommensteuer bezahlt. Bei einer 75:25-Aufteilung könnte er von seinem zugeordneten Anteil von 1.000,08 Euro lediglich 200 Euro nutzen.

Die übrigen 800,08 Euro würden in diesem Beispiel steuerlich nicht wirksam.

Das zeigt: Entscheidend ist nicht allein, wie viel eine Familie insgesamt verdient, sondern auch, wie sich die Einkommensteuer auf beide Elternteile verteilt.

Diese Familien können weiterhin den vollen Bonus nutzen

Nicht alle Haushalte mit Teilzeitbeschäftigten sind betroffen.

Lebt im gemeinsamen Haushalt mindestens ein Kind unter vier Jahren, kann der Familienbonus Plus weiterhin vollständig einem Elternteil zugeordnet werden. Dasselbe gilt grundsätzlich, wenn für ein Kind erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird.

Auch wenn nur eine Person anspruchsberechtigt ist, kann eine vollständige Zuordnung möglich sein.

Bei besonders niedrigen Einkommen sollte außerdem geprüft werden, ob ein Anspruch auf den Kindermehrbetrag besteht. Dieser unterliegt allerdings eigenen Voraussetzungen und gleicht den möglichen Verlust nicht automatisch aus.

Was Eltern noch vor Jahresende tun sollten

Das Finanzministerium empfiehlt, die Aufteilung rechtzeitig zu überprüfen.

Wer den Familienbonus Plus bereits monatlich über seinen Arbeitgeber erhält, muss bei einer künftig unzulässigen Aufteilung seine Angaben aktualisieren. Dafür ist das neue Formular E 33 vorgesehen.

Eltern sollten außerdem vergleichen, wie viel Einkommensteuer jeder Partner tatsächlich bezahlt und welche Aufteilung 2027 günstiger ist.

Bei Unsicherheiten bieten die Arbeiterkammer und Steuerberatungsstellen Unterstützung.

Denn eines bleibt trotz unveränderter Höhe des Familienbonus Plus bestehen: Nicht jede Familie wird ab 2027 tatsächlich denselben Steuervorteil nutzen können wie bisher.