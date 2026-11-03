Einbruch mit 13: Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

Ein Lokal als Ziel, zwei 13-Jährige als Verdächtige. Die Nacht in Bregenz endet nicht mit der Flucht, sondern mit verletzten Polizisten.

Wie die Polizei mitteilt, sollen ein 13-jähriger Syrer und eine gleichaltrige Ukrainerin versucht haben, in einen Gastronomiebetrieb in Bregenz einzudringen. Das Vorhaben misslang, und die beiden machten sich davon.

In der Nacht auf Dienstag scheiterte in Bregenz der Einbruchsversuch zweier 13-Jähriger. Der Vorfall zog einen Polizeieinsatz nach sich, bei dem zwei Beamte verletzt wurden.

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Nächtlicher Einbruchsversuch

Der Vorfall spielte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ab. Im Visier der beiden 13-Jährigen stand ein Gastronomiebetrieb. Der Einbruch gelang nicht, und die Minderjährigen verließen den Tatort.

Fahndung und Festnahme

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeistreife die beiden in der Nähe des Lokals. Als die Beamten den 13-jährigen Burschen festnehmen wollten, wehrte er sich aktiv dagegen.

Zwei Polizisten erlitten dabei Verletzungen, deren Schwere zunächst nicht bekannt war.

Nachdem der Sachverhalt aufgenommen worden war, wurden beide 13-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.