Elch Emil ist wieder unterwegs – mit neuem Look (VIDEO)

Er sorgte für Chaos auf Straßen und Schlagzeilen im Netz – jetzt gibt es neue Bilder von Elch „Emil“.

Neue Videoaufnahmen aus dem Nationalpark Sumava zeigen Elch „Emil“ in freier Wildbahn – ruhig, unauffällig und offenbar wohlauf. Einem Detail auf den Aufnahmen fällt der Blick unweigerlich zu: Das Tier trägt kein Geweih. Über den Instagram-Kanal des Nationalparks wurde bekannt gegeben, dass „Emil“ nach den Wintermonaten wieder gesichtet worden sei. „Gute Nachrichten aus Sumava. Emil geht es gut“, hieß es dazu.

Dass das Geweih fehlt, ist biologisch betrachtet völlig normal. Elche verlieren ihr Geweih alljährlich im Winter, bevor es im Frühjahr erneut zu wachsen beginnt.

Emils Ausreißer

Für weitaus mehr Aufsehen hatte „Emil“ im vergangenen Sommer gesorgt: Damals wanderte das Tier aus Tschechien nach Niederösterreich, was wiederholt Behördeneinsätze nach sich zog und zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr führte.

Parallel dazu avancierte der Elch in den sozialen Medien zu einem regelrechten Phänomen. Aufnahmen seiner Wanderung verbreiteten sich in kürzester Zeit, und eine wachsende Zahl von Menschen verfolgte seinen Weg quer durch Österreich.

Schließlich wurde „Emil“ in Oberösterreich betäubt und in die Nähe des Nationalparks Sumava umgesiedelt, wo bereits andere Elche leben.

Nun, Monate später, verdichten sich die Zeichen: Das Tier hat überlebt und scheint sich im Böhmerwald dauerhaft eingelebt zu haben.