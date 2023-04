Elite-Prostitutionsskandal erschüttert Kroatien: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt gegenwärtig in einem Fall von mutmaßlicher Elite-Prostitution, welche in einem renommierten Café der Stadt Koprivnica stattgefunden haben soll.



Laut Danica.hr besteht der Verdacht, dass Kellnerinnen des besagten Cafés in den Menschenhandel verwickelt sind. Escort-Prostitution soll laut einer Quelle praktiziert worden sein, was durch Fotos attraktiver Kellnerinnen in sozialen Netzwerken untermauert wird.

Es wird berichtet, dass die Polizei bereits mehrere verdächtige Frauen befragt hat, die angeblich gegen Bezahlung sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Mindestens eine von ihnen hat die Vorwürfe eingeräumt, wie eine gut informierte Quelle hinzufügt.



Dutzende von Männern aus Koprivnica haben in den vergangenen Monaten die Dienste von Elite-Prostituierten in Anspruch genommen, darunter bekannte Manager, Unternehmer, Sportler und wohlhabende Bürger in einflussreichen Positionen. Die Untersuchungen erreichten ihren Höhepunkt, als die Polizei aufgrund ungewöhnlicher nächtlicher Aktivitäten in dem betroffenen Café aufmerksam wurde. Ein verdeckter Ermittler soll sich als Kunde ausgegeben haben, um den Verdacht auf Prostitution zu bestätigen.



Die Beteiligung an Prostitution wird übrigens als Ordnungswidrigkeit geahndet, die mit einer Geldstrafe von 20 bis 100 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen bestraft wird. Die Redaktion der Slobodna Dalmacija hat bei der Polizeidirektion in Koprivnica nachgefragt, jedoch weder eine Bestätigung noch ein Dementi zur laufenden Untersuchung im Zusammenhang mit Prostitution erhalten.