Endgültiges Wahlergebnis in Serbien: Studenten holen absolute Mehrheit

Die Parlamentswahl Ende Oktober in Serbien hat eine aus Protesten hervorgegangene Studentenliste klar für sich entschieden. Sie verfügt künftig über die absolute Mehrheit im Parlament, die politischen Kräfteverhältnisse im Land verschieben sich damit spürbar. Die serbische Wahlkommission bestätigte das endgültige Ergebnis am Donnerstag.

Sitzverteilung

Mit 53 Prozent der Stimmen sichert sich die Studentenliste 140 der insgesamt 250 Sitze. Die Fortschrittspartei SNS von Präsident Aleksandar Vucic landete bei 39 Prozent und kommt auf 103 Mandate.

Die restlichen sieben Sitze entfallen auf Parteien ethnischer Minderheiten. Die vorgezogene Wahl wurde am 25. Oktober abgehalten, die Beteiligung lag bei 70 Prozent.

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Auslöser der Proteste

Ausgelöst wurden die Proteste durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad vor zwei Jahren, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Kritiker machten Korruption in der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic für das Unglück verantwortlich.

Aus den ersten Kundgebungen entwickelte sich eine landesweite Bewegung.

In Belgrad schlossen sich ihr Hunderttausende an und forderten vorgezogene Neuwahlen.