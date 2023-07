Endlich Schluss mit Wasser im Ohr: Das ist die Lösung!

Wasser im Ohr ist nicht nur ärgerlich, es kann mehr als nur Unbehagen verursachen. Sollte es im Ohr verharren, könnten Schmerzen oder sogar eine Gehörgangsentzündung, auch „Schwimmerohr“ genannt, auftreten. Dies geschieht infolge von Bakterien- oder Pilzwachstum. Es gibt jedoch einige simple Tricks, um das Wasser wieder loszuwerden.

1. Einfache Bewegungen:

Dr. Branislava Cilic aus Zagreb empfiehlt, den Kopf zur Seite zu neigen und mit den Fingern das Ohr sanft vor und zurück zu bewegen. „Indem Sie es auf diese Weise bewegen, manipulieren Sie den Gehörgang und dies hilft, das Wasser von selbst herauszuziehen,“ erklärt die Expertin.

2. Handvakuum:

Versuchen Sie, Ihre Hand als improvisiertes Vakuum zu verwenden, um das Wasser herauszuziehen. Neigen Sie dazu den Kopf zur Seite und legen Sie Ihre Handfläche auf das Ohr. Durch leichtes Drücken und Lösen der Handfläche können Sie das Wasser „absaugen“.

3. Warmer Umschlag:

Eine warme Kompresse kann dabei helfen, Ohrenschmalz, das das Wasser blockiert, aufzulösen. Der Schmalz wird weich und fließt aus dem Ohr, was das dahinterliegende Wasser freigibt. Verwenden Sie ein in warmem Wasser getränktes Handtuch oder eine Mullbinde und halten Sie diese etwa zehn Minuten auf dem Ohr.

4. Haartrockner:

Ja, Sie lesen richtig. Ein Haartrockner kann tatsächlich hilfreich sein. Halten Sie ihn in sicherem Abstand zu Ihrem Ohr und stellen Sie ihn auf niedrige Geschwindigkeit und Wärme. „Bewegen Sie Ihren Kopf hin und her, damit das Wasser leichter seinen Weg findet“, rät Dr. Ana Kim, HNO-Ärztin am Universitätsklinikum von Columbia.

5. Essig und Alkohol:

Falls Sie das Gefühl haben, dass Ihr Ohr voll Wasser ist und Sie nicht sicher sind, ob das Wasser sauber ist (etwa nach dem Schwimmen im Pool), könnten Sie eine Mischung aus weißem Essig und Alkohol probieren. Verwenden Sie sterile Augentropfen, um drei bis fünf Tropfen dieser Lösung ins Ohr zu geben. Achtung: „Ärzte warnen jedoch, dass Sie sie nicht verwenden sollten, wenn Ihr Ohr eine Art von Verletzung hat, oder wenn Sie von einer Welle getroffen wurden. Bei einer Verletzung kann Alkohol sogar einen ‚Brand‘ verursachen“, warnt ein anonymer Experte.

In den meisten Fällen wird das Wasser von selbst aus dem Ohr kommen. Sollte es jedoch länger als 24 Stunden im Ohr bleiben, ist es anzuraten, einen Arzt aufzusuchen.

„Alles, was oben erwähnt wurde, ist für Einzelpersonen erlaubt, auf eigene Verantwortung zu tun“, fasst Dr. Cilic zusammen. Der Arzt würde vorsichtig das Ohr nach oben und hinten ziehen, um den beweglichen Teil des Gehörgangs zu korrigieren und den Weg für das Wasser zu öffnen.

Bei anhaltendem Wasser im Ohr empfiehlt sie einen Arztbesuch.