Enthüllt: So viel kostet Ihr Traumurlaub in Kroatien!

Türkisblaues Meer, malerische Landschaften und eine reiche kulturelle Vielfalt machen Kroatien zu einem beliebten Ziel für Urlauber. Besonders österreichische Urlauber zieht es immer wieder in das Adriaparadies. Doch wie viel kostet eine Woche Sommerurlaub in Kroatien tatsächlich?

Die jüngste Umstellung von der Kuna auf den Euro sowie die allgemeine Inflation haben die Preise in Kroatien spürbar beeinflusst. Innerhalb des letzten Jahres sind die Kosten um etwa zehn Prozent gestiegen. Trotzdem bleibt das Land ein Anziehungspunkt für Touristen, wie die 21 Millionen Urlauber im Jahr 2023 zeigen, darunter auch zahlreiche Gäste aus Österreich. Trotz der Preissteigerungen planen viele, auch 2023 ihren Sommer in Kroatien zu verbringen. Aber mit welchen Ausgaben muss man rechnen?

Vergleich der täglichen Ausgaben Ein Streudiagramm zur Darstellung der täglichen Ausgaben zwischen Budget- und Luxusurlaubern in Kroatien. Quelle: Tourlane

Durchschnittskosten für eine Woche Urlaub

Der Reiseführer „Tourlane“ gibt Einblicke in die durchschnittlichen Kosten: Eine Woche Urlaub in Kroatien kostet pro Person etwa 945 Euro, Flugkosten ausgenommen. Pro Tag ergibt das ein Budget von circa 135 Euro, inklusive Unterkunft in einem 3-Sterne-Hotel und Mahlzeiten in lokalen Restaurants. In diesem Preis sind auch die Miete eines Kleinwagens und einige populäre Aktivitäten enthalten.

Sparmöglichkeiten für Preisbewusste

Für Reisende mit kleinerem Budget gibt es günstigere Alternativen. Wer sich für einen Aufenthalt in 1- bis 2-Sterne-Hotels entscheidet und hauptsächlich Fastfood isst, kann die Kosten auf etwa 42 Euro pro Tag senken. Das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel und kostenlose Aktivitäten helfen, die Ausgaben niedrig zu halten, ohne dass der Spaß zu kurz kommt.

Luxusurlaub an der Adria

Wer hingegen nicht auf Komfort und Luxus verzichten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Ein luxuriöser Urlaub in Kroatien beginnt bei etwa 285 Euro pro Tag und Person. Dieser Preis beinhaltet die Unterkunft in mindestens einem 4-Sterne-Hotel, tägliche 3-Gänge-Menüs, einen eigenen Mietwagen und privat geführte Aktivitäten.

Saisonale Preisunterschiede

Ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, sind die saisonalen Preisschwankungen in Kroatien. Während der Sommermonate sind die Preise am höchsten, während die Nebensaison eine preiswertere, aber genauso reizvolle Alternative darstellt. Besonders die Städte Split und Dubrovnik gehören zu den teureren Destinationen.

Urlaub in Kroatien bietet für jedes Budget etwas, sei es ein relaxtes Ferienerlebnis für Preisbewusste oder ein luxuriöser Aufenthalt für anspruchsvollere Reisende. Der klare Vorteil liegt im reichen Angebot und der traumhaften Landschaft, die unvergessliche Urlaubserinnerungen verspricht.