Epsteins Aufstieg: Wie ein Mathelehrer in die Machtzirkel der Elite vordrang

Arm, intelligent und mit brennendem Verlangen nach Reichtum – Jeffrey Epsteins Aufstieg begann mit einer schicksalhaften Begegnung an der Wall Street und endete im Absturz als verurteilter Sexualstraftäter.

Jeffrey Epstein galt laut seinem späteren Arbeitgeber Ace Greenberg als idealer Kandidat für die Wall Street: arm, intelligent und mit dem brennenden Wunsch nach Reichtum. Der 23-jährige Epstein, der 1976 bei einer Kunstveranstaltung auf Greenberg traf, stammte aus einfachen Verhältnissen in Brooklyn, zeigte jedoch außergewöhnliche mathematische Begabung und Klaviertalent. Trotz frühzeitigen Schulabschlusses blieb sein Studium unvollendet. Als Mathematiklehrer an der elitären Dalton School in New York wurde er nach nur einem Jahr entlassen – offiziell wegen mangelhafter Leistung, möglicherweise jedoch wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Schülerinnen.

Über einen Schüler, dessen Vater Michael Tennenbaum ebenfalls Banker und Kollege Greenbergs war, eröffnete sich Epstein eine entscheidende Karrierechance. Der beeindruckte Schüler schwärmte seinem Vater von Epsteins mathematischem Talent und dessen Beliebtheit, besonders bei Frauen, vor. Daraufhin stellten Tennenbaum und Greenberg ihn bei der New Yorker Investmentbank Bear Stearns ein.

Zwischen 1976 und 1981 stieg Epstein bei Bear Stearns auf, obwohl er über seinen fehlenden Hochschulabschluss gelogen hatte. Interne Ermittlungen wegen Regelverstößen und eine Untersuchung der Börsenaufsicht wegen Insiderhandels schadeten ihm zunächst kaum. Er verdiente rund 200.000 Dollar jährlich, musste jedoch eine geringe Strafe zahlen und kündigte schließlich selbst.

Netzwerk der Macht

Beim Verlassen der Bank nahm er sein wichtigstes Kapital mit: ein Netzwerk wohlhabender Kontakte. Epstein präsentierte sich als diskreter Finanzberater für Reiche und Mächtige. Tatsächlich beruhte sein Erfolg weniger auf finanziellem Genie als auf Manipulation, Täuschung und strategischem Beziehungsaufbau.

In den 1980er-Jahren knüpfte er gezielt Verbindungen zu Unternehmern, Erben, Politikern und Bankern. Er bot Vermögensverwaltung, Steuerberatung und das Aufspüren verschwundener Gelder an – daneben warb er Gelder für zweifelhafte Geschäfte ein. Mehrfach verschwand Kapital von Investoren. Dennoch gelang es ihm, sich als exklusiver Finanzberater zu etablieren.

Den entscheidenden Durchbruch brachte 1987 die Bekanntschaft mit dem Milliardär Leslie Wexner. Ein Jahr später wurde Epstein dessen persönlicher Finanzberater und erhielt 1991 umfassende Vollmacht über Wexners Vermögen. Über Jahre flossen Hunderte Millionen Dollar an ihn, hinzu kamen Immobilien und ein Privatflugzeug. Wexners Geld bildete das Fundament von Epsteins wachsendem Vermögen.

Kontakte zu Politikern

In den 1990er-Jahren baute Epstein sein Netzwerk weiter aus – bis in höchste politische und wirtschaftliche Kreise. Er pflegte Kontakte zu Bill Clinton, Donald Trump, David Rockefeller sowie zu internationalen Politikern. Zugleich gründete er auf den US-Jungferninseln die Financial Trust Company, profitierte dort von massiven Steuervergünstigungen und kaufte 1998 die Insel Little St. James.

Parallel dazu entwickelte sich sein systematisches Netzwerk sexueller Ausbeutung. 1992 lernte er Ghislaine Maxwell kennen, die später wegen ihrer Rolle in seinem Sexhandelsring zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Gemeinsam warben sie über Jahre junge Frauen und Minderjährige an.

2007 zerbrach die Beziehung zu Wexner; dieser warf Epstein vor, Millionen veruntreut zu haben. Kurz darauf bekannte sich Epstein 2008 in Florida in zwei Fällen der Prostitution schuldig – ein umstrittener Deal mit der Staatsanwaltschaft bewahrte ihn vor einer langen Haftstrafe.

Trotz des öffentlichen Skandals gelang es ihm, erneut zahlungskräftige Unterstützer zu gewinnen. Besonders der Private-Equity-Milliardär Leon Black zahlte ihm zwischen 2013 und 2017 insgesamt über 150 Millionen Dollar für Beratungsleistungen.

Milliardäre als Geldquellen

Zu dieser Zeit gab Epstein laut New York Times zwar viel Geld aus, besaß aber noch sehr wenig – oft konnte er kaum seine Miete bezahlen. Stattdessen investierte er in seine Kontakte. Manchmal stellte er sich am Telefon mit „Bear Stearns“ vor, obwohl er dort nicht mehr arbeitete. Ein ehemaliger Mitarbeiter schickte regelmäßig junge Bear-Stearns-Sekretärinnen zu Epstein. Dieser begann mit mindestens einer dieser Frauen eine Affäre, nutzte sie aber vor allem, um an Informationen über potenzielle Klienten und Kontakte bei der Bank zu gelangen.

Epsteins finanzieller Aufstieg beruhte damit weniger auf transparenten Geschäftsmodellen als auf strategischer Nähe zu Milliardären, aggressiver Selbstvermarktung und dem geschickten Ausnutzen persönlicher Abhängigkeiten. Wie stark seine kriminellen Aktivitäten zur Vermögensbildung beitrugen, ist bis heute nicht vollständig geklärt.