Er prägte Generationen: Kinderbuchautor Janosch verstorben

Seine Bücher erzählten von Freundschaft und Geborgenheit, sein Leben begann ganz anders. Auf Teneriffa endet die Geschichte eines Außenseiters.

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Der geistige Vater von Tiger, Bär und Tigerente starb am Dienstag mit 95 Jahren auf Teneriffa. Sein Tübinger Verleger Bernhard Feil bestätigte der dpa den Todesfall.

Seit den 1970er-Jahren eroberte Janosch mit liebevoll illustrierten Büchern wie „Oh, wie schön ist Panama“ ein weltweites Publikum. Der Band kam 1978 heraus und wurde nach Angaben des Beltz-Verlags weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Insgesamt wurden seine Bücher in rund 40 Sprachen übersetzt.

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Zu seinen weiteren bekannten Kinderbüchern zählen „Kasper Mütze“ und „Lari Fari Mogelzahn“. Mehr als 150 Bücher stammen aus seiner Feder, mitunter ist sogar von rund 300 Werken die Rede. In seinen Geschichten erfreuen sich Tiger und Bär an den kleinen Dingen des Lebens, sorgen sich umeinander und lassen sich Kompott aus Waldbeeren oder eine „fabelhafte Bouillon“ mit Kartoffeln schmecken.

Unter dem Namen „Herr Wondrak“ verfasste er zudem eine Kolumne im Wochenmagazin „Zeit“. Dort lautete 2015 die Frage: „Herr Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt?“ Die Antwort darauf: „Sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben.“

Kindheit und Anfänge

Janosch kam am 11. März 1931 im oberschlesischen Zabrze zur Welt, das heute zu Polen gehört. Bürgerlich hieß er Horst Eckert. Seine Kindheit war von Gewalt und Angst bestimmt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Familie fliehen und ließ sich in der Nähe von Oldenburg nieder. Die Kunstakademie München wies ihn ab, und frühe Bücher wie „Die Geschichte vom Pferd Valek“ fanden kaum Anklang. Aus Protest kam ihm schließlich die Idee zum vermeintlichen „Kitschbuch“.

Seine Worte dazu: „Ich wollte ein Kitschbuch machen. Es muss ein Kuschelbär dabei sein und der Bär muss eine Reise machen und er muss einen Freund haben. Und schon fangen die Weiber an, zu heulen.“ Die heitere Idylle seiner Kinderbücher stand in starkem Gegensatz zu dunklen Erfahrungen, die in seinen Romanen für Erwachsene durchscheinen.

In „Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm“ beschrieb er die Arbeitersiedlung seiner Kindheit ungeschönt und zugleich wehmütig. Im Roman „Polski Blues“ hielt er später fest: „Polen ist ein Heimwehland.“

Lizenzgeschäft

Tiger, Bär und Tigerente wurden auch zu gefragten Lizenzfiguren. Raabe sagte dazu: „Millionenfach zieren sie Brotboxen, Becher, Strümpfe oder baumeln als Anhänger an Rucksäcken.“

Janosch selbst ging auf Distanz zum Lizenzgeschäft der Janosch Film & Medien AG. Gegenüber der dpa erklärte er: „Ich habe nichts damit zu tun, ich sehe das auch nicht, ist zu weit weg. Das ist eine andere Baustelle.“ In seinen letzten Jahren gab er keine Interviews mehr, weil seine Gesundheit nicht mehr stabil war.