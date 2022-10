Er sah sein Ende kommen: Tose Proeski hat uns vor genau 15 Jahren verlassen

Heute jährt sich der traurige 15. Todestag des mazedonischen Sängers Tose Proeski, der gegen 6:20 Uhr bei einem schrecklichen Verkehrsunfall auf der Autobahn bei Nova Gradiska ums Leben kam. Er wurde nur 26 Jahre alt.

Todor Tose Proeski wurde am 25. Januar 1981 in Mazedonien geboren. Er absolvierte als einer der besten Studenten seiner Generation die Musikakademie in Skopje. Als einer der ersten Musiker der Nachkriegszeit vereinigte er die Menschen des gesamten ehemaligen Jugoslawiens.

“Wichtig sind Lieder, wer schert sich um Auszeichnungen”

Er hinterließ Lieder, aber auch tiefgründige Aussagen, die in Erinnerung bleiben werden. Seine Auftritte füllten Konzerthallen, egal in welchem Land sie stattfanden. Er eroberte das Publikum mit seiner Stimme, seiner Größe und seinem bescheidenen Charakter.

Ve sakam site

Seine Worte „Ve sakam site“ (Ich liebe euch alle) haben bis heute nicht an Glanz verloren. Seine Selbstlosigkeit und Bescheidenheit zeigte er sowohl bei Auftritten als auch in Interviews.

Dass Tose ein bescheidener junger Mann mit einem großen Herzen war, zeigte er auch durch sein Handeln: völlig selbstlos half er oft jenen, die es am meisten brauchten.

Er sah sein Ende kommen

„Ihr redet davon, wie wunderbar das Leben ist. Ja, ist es, wenn es nur noch ein wenig länger dauern würde“, überlieferte seine ältere Schwester ein Zitat ihres berühmten Bruders, kurz vor seinem Tod.

Das Zimmer, in dem Tose schlief, ist nach wie vor unberührt. Hundert Meter entfernt steht ein Kreuz zu seinen Ehren. Ein Mann, der mit seinen musikalischen Werken, aber auch mit seiner menschlichen Gestik fast nie ein Lächeln aus dem Gesicht nahm, fand den Weg in die Herzen all derer, die ihn kannten, aber auch derjenigen, die ihn nicht kannten.

Weder zu seinen Lebzeiten noch heute gibt es einen Menschen, der nichts als Lob für Tose übrig hatte.

Die Erinnerung an den Sänger wird von Fans in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawien bewahrt.