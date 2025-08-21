Erdogans Machtspiel: Türkei erobert Westbalkan mit Drohnen & TV-Serien

Von Kulturprogrammen über Energieprojekte bis zu Militärtechnologie: Die Türkei etabliert sich mit vielfältigen Strategien als zunehmend einflussreicher Akteur auf dem Westbalkan.

Die Türkei pflegt seit Jahrzehnten enge Beziehungen zu den Ländern des Westbalkans, doch die Form ihres Einflusses unterliegt einem stetigen Wandel. Während die Europäische Union nach wie vor der mit Abstand wichtigste Wirtschaftspartner der Region bleibt, hat Ankara eigene Wege gefunden, um Präsenz zu zeigen – von kultureller Soft Power über wirtschaftliche Kooperationen bis hin zu strategischen Energieprojekten und zunehmend gefragter Militärtechnologie.

In Handelsfragen und bei Investitionen zeigt sich ein klares Bild: Die EU bleibt der unangefochtene wirtschaftliche Hegemon. Dennoch gewinnt die Türkei schrittweise an Bedeutung. Im Kosovo zählt sie mit Investitionen von nahezu 300 Millionen Euro bis 2022 zu den größten Geldgebern, in Serbien sind zahlreiche türkische Bauunternehmen tätig und ein Freihandelsabkommen in Kraft.

In Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien hat sich die Türkei vor allem im Bankwesen, der Baubranche sowie in der Textil- und Lebensmittelindustrie etabliert. Dr. Jahja Muhasilovic, Professor für internationale Beziehungen an der Internationalen Universität Sarajevo, ordnet diese Entwicklung ein: „Der wirtschaftliche Einfluss ist derzeit nicht das Feld, auf dem die Türkei ihre größten Stärken ausspielt. In den vergangenen 15 Jahren war sie primär im Bereich der Soft Power erfolgreich – durch kulturellen Einfluss wie Fernsehserien und die Arbeit öffentlicher Institutionen wie Yunus Emre und TIKA (türkische Entwicklungsagentur).“

Kulturelle Soft Power

Türkische TV-Serien sowie die institutionelle Arbeit der Yunus-Emre-Institute in Sarajevo, Mostar, Belgrad, Novi Pazar, Pristina, Pec und Skopje sowie der Entwicklungsagentur TIKA haben auf dem gesamten Balkan deutliche Spuren hinterlassen. Sprachkurse, Kulturprogramme und Förderungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kulturerbe prägen heute das Erscheinungsbild der türkischen Präsenz in der Region.

Ein besonders deutliches Zeichen des türkischen Aufstiegs zeigt sich im religiösen Bereich: Die Türkei hat mittlerweile Saudi-Arabien als wichtigsten Finanzier von Moscheebauten auf dem Westbalkan abgelöst. Diese religiöse Infrastruktur wird gezielt als Teil der geopolitischen Strategie eingesetzt, wobei häufig Unternehmen mit Nähe zur türkischen Regierung die Bauaufträge erhalten.

Muhasilovic betont, dass die Türkei sich in einem Prozess der vierten Industrialisierung befindet: „Mit fortschreitender Industrialisierung werden türkische Waren immer ausgefeilter und damit auch kostenintensiver. Für einen wirtschaftlichen Durchbruch auf dem Balkan fehlen derzeit noch die Kapazitäten, da die Türkei selbst ein Schwellenland ist.“

Strategische Energieposition

Einen strategischen Vorteil hat sich die Türkei vor allem im Energiesektor verschafft. Über die Pipeline TurkStream fließt seit Jänner 2021 russisches Gas nach Bulgarien, Serbien und Ungarn. Der TANAP/TAP-Korridor transportiert aserbaidschanisches Gas über die Türkei, Griechenland und Albanien nach Italien – mit der Option, künftig auch den Westbalkan anzubinden.

Die Türkei positioniert sich damit zunehmend als logistische und energiepolitische Drehscheibe zwischen Ost und West. Als Transitland für Erdöl- und Erdgaslieferungen aus Zentralasien und dem Nahen Osten nach Europa baut sie ihre strategische Bedeutung für die Energieversorgung des Westbalkans und der EU kontinuierlich aus.

„Erdgas und Öl, die den Balkan erreichen, kommen über die Türkei. Russisches Gas fließt durch den Turkish Stream, und bald werden aserbaidschanische Gaskorridore für Europa über die Türkei eröffnet. Das ist ein geopolitischer Aufstieg, der parallel zum kulturellen, demografischen und wirtschaftlichen Erstarken der Türkei verläuft“, erläutert Professor Muhasilovic.

Militärische Expansion

Einen bemerkenswerten Durchbruch hat Ankara in den vergangenen Jahren im Bereich der Militärindustrie erzielt. Kosovo und Albanien haben bereits die bekannten türkischen Bayraktar-TB2-Drohnen erworben, während auch Serbien öffentlich Interesse bekundet hat. Dies eröffnet ein neues Feld türkischen Einflusses, das vor wenigen Jahren noch undenkbar schien.

„In jüngster Zeit verlagert sich der Schwerpunkt der technologischen Investitionen dahin, dass die Militärtechnologie der Türkei eine Führungsrolle übernimmt“, so Muhasilovic.

Obwohl die Türkei vom wirtschaftlichen und politischen Einfluss der EU noch weit entfernt ist, deuten alle Trends auf ein kontinuierliches Wachstum hin. Kulturprogramme, Energieprojekte, Militärtechnologie und demografisches Gewicht machen Ankara zu einem zunehmend sichtbaren Akteur in der Region.

„Dieser Prozess wird sich über einige Jahrzehnte erstrecken, aber die Türkei hat das Potenzial, ein ernstzunehmender Wirtschaftsakteur auf dem Westbalkan zu werden. Der Abstand zum wirtschaftlichen Einfluss der EU ist zwar noch groß, doch deren Vormachtstellung wird aufgrund des wachsenden Einflusses der Türkei und Chinas auf dem Westbalkan allmählich abnehmen“, resümiert Professor Jahja Muhasilovic.

Der Westbalkan entwickelt sich somit bereits jetzt zu einem Schauplatz, auf dem verschiedene Großmächte aufeinandertreffen.

Während die EU der zentrale Bezugspunkt bleibt, bauen die Türkei – ebenso wie China und Russland – ihre Netzwerke stetig aus.