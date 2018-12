Erfolgsfaktor Las Vegas: Robbie Williams misst sich an diesen Stars (VIDEO)

Goldene Schallplatten und Grammys, ausverkaufte Konzerte – dies zeichnet einen erfolgreichen Musiker aus. Doch gibt es noch eine weitere Sache, von welcher jeder Künstler träumt. Um als internationaler Superstar anerkannt und endgültig in die Sphären des Pop-Olymp aufgenommen zu werden, sollte man eine eigene Show in Las Vegas gehabt haben.

Allerdings ist es nicht einfach, sich hier zu behaupten, denn immerhin sindwahre Show-Größen in der legendären Casino-Stadt aufgetreten. Jüngst wurde bekannt, dass sich der ehemalige Take That Sänger Robbie Williams dieser Herausforderung in 2019 stellen möchte. Wird er das anspruchsvolle Vegas-Publikum genauso begeistern können wie seine Vorgänger? In wessen Fußstapfen muss er treten?

Elvis und Celine

Mit Elvis Presley begann das Phänomen um Auftritte in den großen Casino-Resorts der amerikanischen Wüstenstadt. Der „King of Rock ’n’ Roll“ gab innerhalb von sieben Jahren über 600 Konzerte und nahm damit knapp 230 Millionen US-Dollar ein. Obwohl dies eine erstaunliche Leistung ist und Elvis damit zu den größten Las Vegas Showstars aller Zeiten gehört, steht er nicht an der Spitze der Bestverdiener. Die kanadische Sängerin Celine Dion trat ebenfalls über sieben Jahre lang in Las Vegas auf und kann auf ähnlich hohe Gesamteinnahmen wie der King zurückblicken. Allerdings verdiente sie dank höherer Eintrittspreise weitaus mehr Geld pro Auftritt. Mit durchschnittlich 548.054 US-Dollar-Einnahmen pro Konzert stellt Celine Dion den bisher erfolgreichsten Show-Act in Las Vegas dar.

Spears, Lopez & Co.

Entertainer, wie Pop-Star Britney Spears, die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez und das Stimmwunder Mariah Carey nehmen die vordersten Ränge in der Reihe der meistverdienenden Las-Vegas-Acts ein. Erst der britische Komponist und Sänger Elton John schafft es, mit durchschnittlichen Aufftritteinnahmen von 404.541 US-Dollar Anschluss zu finden. Wer es als Musiker in Las Vegas nicht schafft, kann sein Glück immer noch in der Zauberkunst probieren. Die Illusionsshows von Magiern wie David Copperfield gehören zu den beliebtesten und meistbesuchten Events der Casino-Stadt. Mit Siegfried & Roy, welche in 5.750 Shows mit dem weißen Tiger für Begeisterung sorgen konnten, befinden sich sogar deutsche Künstler unter den erfolgreichsten Las Vegas Stars. Es bleibt abzuwarten, ob der in Amerika bislang wenig bekannte Robbie Williams ähnliche Erfolgszahlen aufweisen können wird.