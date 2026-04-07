Erster Wiener Tankstelle geht der Sprit aus – Betreiber schlägt Alarm

Volle Tanks, leere Versprechen: Kleine Wiener Tankstellen kämpfen ums Überleben – und der Treibstoff bleibt einfach aus.

Die Dieselpreise kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Der Durchschnittspreis liegt derzeit bei 2,188 Euro pro Liter – die Zeiten, in denen Diesel unter der Zwei-Euro-Marke zu haben war, gehören der Vergangenheit an. Nun verschärft sich die Situation weiter, und auch beim ÖAMTC registriert man die Entwicklung mit wachsender Sorge. „Die Befürchtung hat es bereits gegeben, aber nicht abzusehen war, dass es schon jetzt geschieht.“

Kleine Betriebe bedroht

Mitten in Wien bekommen nun die ersten kleinen Tankstellen die Konsequenzen dieser Entwicklung unmittelbar zu spüren. Während Großkonzerne weiterhin regulär mit Treibstoff versorgt werden, geraten unabhängige Betreiber zunehmend in Bedrängnis. „Ich werde nicht mehr beliefert“, berichtet ein betroffener Tankstellenbetreiber gegenüber „Heute“. Er rechnet damit, dass dies erst der Anfang ist: „Eventuell werden bald die ersten kleinen Betriebe zusperren müssen, weil sie keinen frischen Treibstoff mehr bekommen.“

Konkret handelt es sich um eine Tankstelle innerhalb des Wiener Gürtels. „Bis 15. April hat mein Großhändler die Lieferung ausgesetzt. Ich hoffe, ich komme mit meinem aktuellen Lagerstand bis dahin durch“, schildert der Betreiber seine Lage. Für die Lieferanten ist das Geschäft mit kleinen, unabhängigen Tankstellen schlicht zu riskant geworden. Große Abnehmer verfügen über langfristige Verträge mit Fixpreisen und werden deshalb weiterhin beliefert. Kleine Betriebe hingegen bestellen bedarfsgerecht nach – und genau das wird ihnen nun zum Verhängnis.

Riskante Kalkulation

Die extreme Volatilität der Kraftstoffpreise macht eine verlässliche Kalkulation nahezu unmöglich. Ein Großhändler erklärt, er könne oft erst Wochen im Nachhinein beurteilen, welcher Preis überhaupt korrekt gewesen wäre. Dieses wirtschaftliche Risiko ist für ihn nicht mehr tragbar. Das Ergebnis: Treibstoff ist zwar vorhanden – er erreicht die freien Tankstellen aber schlicht nicht mehr.

Das Ausmaß des Problems könnte deutlich größer sein als bisher bekannt. „Das betrifft mehrere freie Tankstellen, die könnten bald leerlaufen!“, warnt der betroffene Betreiber. Dabei setzt er nach wie vor auf persönlichen Service: Scheibenwischen und Reifendruckkontrolle während des Tankens sind bei ihm noch selbstverständlich – doch all das nützt wenig, wenn der Zapfhahn irgendwann trocken bleibt.