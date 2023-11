„Eternity INC Informationsveranstaltung in Wien mit CEO Roman Leithäuser: Finanzbildung neu definiert“

Wien – Der erfahrene Medien- und Rundfunk-Experte Roman Leithäuser, der unter anderem auch als Berater für CNN International tätig war, bringt seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen ein, um Eternity INC zur führenden Community im Online-Finanzsektor zu entwickeln.

Roman Leithäusers größtes Karriereprojekt, Eternity INC, vereint sein Medien- und Management-Know-how mit dem Ziel, Transparenz und Fairness in den oft undurchsichtigen Finanzmarkt zu bringen. Sein Einsatz gilt einer Community, die verlässliche und umsetzbare Ergebnisse bietet.

Eternity INC strebt danach, eine fundierte Bewegung zu sein, die ihren Mitgliedern privilegierten Zugang zu Wissen und Vorteilen im Finanzsektor ermöglicht, die bisher einer Elite vorbehalten waren.

Ein Hauptaugenmerk von Eternity INC liegt auf der finanziellen Bildung, unterstützt durch Zugänge zu Vorträgen, Events, Webinaren und Videos. Die Community bietet durch ihre Mitglieder unter anderem auch exklusive Immobilienpakete, die normalerweise einem ausgewählten Kreis von Großinvestoren zugänglich waren.

Mykhailo Romanenko, der Gründer von Eternity INC

Mykhailo Romanenko, Gründer von Eternity INC, hat in seinen über 15 Jahren in der Finanzwelt eine tiefgreifende Ungerechtigkeit erkannt: Das Finanzwissen und die damit verbundenen Möglichkeiten sind oft nur einer kleinen Elite zugänglich, während die breite Masse unzureichend informiert bleibt. Entschlossen, diesen Zustand zu ändern, widmet er sich der Schaffung einer gerechteren Finanzwelt. Romanenko setzt sich dafür ein, den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten wie Immobilien und Finanzprodukten für alle Bevölkerungsschichten zu erleichtern. Sein Ziel ist es, durch Eternity INC eine Plattform zu bieten, die Wissen und Chancen im Finanzbereich demokratisiert. Mit einem Vermögen von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar engagiert er sich sowohl in der Geschäftswelt als auch in sozialen Projekten, um eine inklusive und zugängliche Finanzwelt zu fördern. Als Zeichen seines Engagements und Vertrauens in sein Unternehmen haftet er mit seinem privaten Vermögen für den Erfolg von Eternity INC.

Eternity INC: Informationsveranstaltung in Wien

Die Informationsveranstaltung von Eternity INC in Wien markierte einen eindrucksvollen Auftakt und zeigte die Kraft und Vision des Unternehmens. Die Veranstaltung war ein leuchtendes Beispiel für den innovativen Ansatz von Eternity INC und bot eine Kombination aus informativen Vorträgen, interaktiven Workshops und Networking-Möglichkeiten. Sie zielte darauf ab, den Teilnehmern ein tiefgreifendes Verständnis der Finanzwelt zu vermitteln. Die Atmosphäre war von Optimismus und Vorfreude geprägt, da die Teilnehmer spürten, dass sie Teil einer Bewegung sind, die sich der Förderung von finanzieller Bildung und Chancengleichheit in der Finanzwelt verschrieben hat.