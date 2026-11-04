EU-Beitritt bereits 2028? Montenegro macht klare Ansage an Brüssel

Montenegro peilt 2028 an und schließt Kompromisse nicht aus. Nur ein Platz in der zweiten Reihe kommt für Ministerin Gorcevic nie infrage.

Maida Gorcevic, die EU-Ministerin Montenegros, hält am Beitrittsziel 2028 fest. Eine Mitgliedschaft zweiter Klasse kommt für sie nicht infrage.

Beim Euronews Enlargement Summit in Brüssel gab sich Gorcevic überzeugt, dass Montenegro noch heuer sämtliche Verhandlungskapitel abschließen kann. Im Erweiterungsprozess gilt das Land als Spitzenreiter und könnte als 28. Mitglied in die Union aufgenommen werden. Montenegro hat von insgesamt 33 Verhandlungskapiteln 21 vorläufig abgeschlossen.

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Das Zieljahr stellte die Ministerin in Brüssel klar heraus. „Ich bin sicher, dieses Ziel ‚28 bis 28′ ist ehrgeizig. Ja, aber es wird Realität und wir alle erleben das mit.“

In der Debatte um eine mögliche 15-jährige Übergangsfrist für neue Mitgliedstaaten, verbunden mit Sicherungsmechanismen, betonte sie, Montenegro strebe die Vollmitgliedschaft an. „Wir wollen keine Mitgliedschaft zweiter Klasse in der Europäischen Union, denn das wäre nicht fair und wäre auch keine volle Mitgliedschaft.“ Zugleich zeigte sie sich offen für zusätzliche Garantien: „Wenn diese Schutzmechanismen die Europäische Union und die künftige Mitgliedschaft stärken, dann sind wir dafür.“

Montenegro sieht sich im laufenden Verfahren auf Kurs. Das Land führt das Feld im Erweiterungsprozess an und wird als mögliches 28. Mitglied der Union gehandelt. Gorcevic hielt den Abschluss sämtlicher Verhandlungskapitel in diesem Jahr für erreichbar, was dem angestrebten Beitritt den Weg ebnen würde.

Blick nach Serbien

Positive Impulse erhofft sich Gorcevic auch aus der Nachbarschaft. Mit Blick auf die jüngsten Wahlen in Serbien sagte sie: „Dieser Wandel kann der Region ein Stück weit helfen, sich in eine gute Richtung zu bewegen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, und hoffen, dass es bei Ihrem nächsten Erweiterungsgipfel schon greifbarere Ergebnisse aus der Region gibt.“ Ende Oktober hatte sich die reformorientierte Liste Serbia’s Student List deutlich gegen den langjährigen Staats- und Regierungschef Aleksandar Vucic durchgesetzt.

Streit mit Kroatien

Bei den offenen Fragen mit Kroatien zeigte sich Gorcevic entschlossen, bilaterale Themen aus der Zeit der Balkankriege zu lösen. Zagreb hatte im Oktober ein Papier mit acht Punkten an die EU-Staaten geschickt, das jene Fragen auflistet, die Kroatien vor einem Beitritt Montenegros geklärt sehen will.

„Ich bin sicher, dass wir uns in Zukunft nicht mit Kroatien streiten wollen. Wir wollen die bilateralen Streitigkeiten lösen“, sagte sie. Auch nach einem Beitritt sei eine Einigung möglich.

Zur Grenzfrage führte sie aus: „Wenn wir es schaffen, vor dem Beitritt zur Europäischen Union eine Lösung zu finden, warum nicht? Aber lassen Sie uns sehr fair und offen sein. Es gibt weiterhin einen offenen Streit über die Grenze zwischen Slowenien und Kroatien. Ich bin sicher, dass die Grenzfrage kein Hindernis für den EU-Beitritt Montenegros sein wird.“