EU-Migrationskommissar Brunner: „Härteste Abschiebeoffensive seit zehn Jahren“

Mehr Abschiebungen als je zuvor – doch für die EU ist das erst der Anfang einer deutlich härteren Migrationspolitik.

Die Zahl der Abschiebungen aus EU-Mitgliedstaaten hat in den vergangenen Jahren merklich zugenommen. Von den mehr als 491.000 Personen, die im vergangenen Jahr zur Ausreise verpflichtet waren, wurden rund 135.000 tatsächlich rückgeführt. „Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migrantinnen und Migranten in der EU zurückgeführt“, sagte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner der deutschen Zeitung „Welt am Sonntag“. Dies sei „der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt“. Laut dem Bericht hatte die Rückführungsquote im Jahr 2022 noch bei lediglich 16 Prozent gelegen.

Als Ursachen für die gestiegene Quote nannte Brunner „unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr Stabilität in einigen Aufnahmeländern und ein besseres Informationssystem“. Dennoch gibt sich der Kommissar mit der Entwicklung nicht zufrieden. Die bestehenden Regelungen zur Rückführung irregulärer Migrantinnen und Migranten innerhalb der EU würden schlicht nicht ausreichend greifen.

Neue Rückführungsverordnung

Umso dringlicher sei es daher, dass die neue Rückführungsverordnung rasch verabschiedet werde – jenes Regelwerk, das die EU-Kommission bereits im März des vergangenen Jahres dem Europaparlament und den 27 Mitgliedstaaten zur Abstimmung vorgelegt hatte. Diese schaffe „strengere Regeln für Straftäter, klare und verbindliche Pflichten für Personen mit Abschiebebescheid und bringen mehr Effizienz in die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten“, warb Brunner.

Druck auf Drittstaaten

Ein weiteres ungelöstes Problem sieht der Kommissar in der Bereitschaft von Drittstaaten, ihre eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurückzunehmen. Hier setze die EU ihre „Hebel gezielt ein“, so Brunner.

„Visapolitik, Handel und Entwicklungsgelder werden künftig stärker mit Zusammenarbeit beim Thema Migration verknüpft sein“, kündigte er an.