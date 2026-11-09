EU plant neue Zigaretten-Regel: Statt vier Stangen nur noch eine?

Vier Stangen waren bisher der Richtwert, künftig könnte schon eine einzige entscheidend sein. Die EU plant eine deutliche Verschärfung bei der Mitnahme von Zigaretten – und die Tabakbranche warnt vor möglichen Folgen.

Wer Zigaretten aus einem anderen EU-Land nach Österreich mitbringt, könnte künftig strengere Vorgaben beachten müssen. Ein neuer Vorschlag sieht vor, die bisherige Richtmenge für den Eigenbedarf von 800 auf 200 Zigaretten zu senken. Statt vier Stangen würde somit nur noch eine Stange als maßgeblicher Richtwert gelten. Die EU-Finanzminister beraten am Montag, 9. November, über die Reform. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Aus einem Kompromisspapier der irischen EU-Ratspräsidentschaft geht hervor, dass die Richtmenge auf 200 Zigaretten sinken soll. Derzeit liegt sie bei 800 Stück. Wichtig: Dabei handelt es sich nicht um eine absolute Einfuhrgrenze, sondern um einen Richtwert zur Beurteilung des persönlichen Eigenbedarfs. Auch größere Mengen können zulässig sein, sofern tatsächlich Eigenbedarf vorliegt. Einige Mitgliedstaaten hatten sich für 400 Zigaretten ausgesprochen, andere für lediglich 200.

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Spielraum der Staaten

Die einzelnen EU-Staaten sollen weiterhin die Möglichkeit haben, höhere Richtmengen festzulegen. Damit könnten manche Länder auch künftig mehr als 200 Zigaretten als Richtwert für den Eigenbedarf anerkennen. Gleichzeitig sieht die geplante Richtlinie neue europäische Mindeststeuern auf Zigaretten vor.

Die strengere Regelung dürfte die Menge an Zigaretten verringern, die aus den EU-Nachbarländern nach Österreich mitgenommen werden. Ob dadurch der legale Konsum im Inland zunimmt, ist offen.

Schwarzmarkt-Warnung

Vertreter der Tabakbranche warnen, die Neuerung könnte den Schwarzmarkt anheizen. Aus ihrer Sicht könnte damit auch die Bereitschaft wachsen, Zigaretten illegal zu erwerben.

Die geplante Änderung ist Teil einer umfassenden EU-Reform der Tabakbesteuerung. Stimmen die Mitgliedstaaten der Neuregelung zu, sollen die Vorgaben bis Ende 2027 in nationales Recht umgesetzt werden. Nach dem derzeitigen Zeitplan könnten die neuen Bestimmungen ab 1. Jänner 2028 gelten. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

Auch für E-Zigaretten wird die europäische Mindestbesteuerung angehoben.

Auch für Nutzer von E-Zigaretten sind Änderungen vorgesehen. Nach dem aktuellen Reformvorschlag soll die Richtmenge für E-Liquids bei Reisen innerhalb der EU von 100 auf 40 Milliliter sinken. Die Neuregelung ist allerdings noch nicht endgültig beschlossen.