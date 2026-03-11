EU will Fachkräfte vom Balkan: Neue Job-Plattform geplant

Die EU will den Fachkräftemangel mit einer digitalen Plattform bekämpfen – doch der Plan hat eine Kehrseite, die vor allem den Westbalkan treffen könnte.

Das Europäische Parlament hat grünes Licht für die Einrichtung einer neuen digitalen Vermittlungsplattform gegeben, die Arbeitgeber aus EU-Mitgliedstaaten mit Arbeitskräften aus Drittstaaten zusammenbringen soll. Unter dem Namen EU Talent Pool soll das System gezielt dort Abhilfe schaffen, wo europäische Unternehmen händeringend nach Personal suchen. Die Abstimmung fiel deutlich aus: 414 Abgeordnete stimmten dafür, 182 dagegen, 21 enthielten sich.

Dennoch regt sich Widerstand – ein Teil des Parlaments befürchtet, dass die Plattform die Zuwanderung in die EU weiter ankurbeln könnte, was in zahlreichen Mitgliedstaaten ohnehin schon politisch heiß diskutiert wird. Andere Stimmen warnen vor dem sogenannten Braindrain: Qualifizierte Fachkräfte könnten aus Ländern abwandern, die selbst unter Personalmangel leiden – etwa medizinisches Personal vom Westbalkan oder aus afrikanischen Staaten.

Digitales Matching-System

Technisch funktioniert die Plattform als zentrale Online-Schnittstelle: Unternehmen aus EU-Ländern können offene Stellen inserieren, während Bewerberinnen und Bewerber aus Drittstaaten Profile mit Angaben zu Ausbildung, Berufserfahrung, Kompetenzen und Sprachkenntnissen anlegen. Ein digitales Matching-System soll Angebot und Nachfrage auf Basis der jeweiligen Arbeitsmarktbedürfnisse zusammenführen. Die Nutzung ist für beide Seiten kostenlos, die Teilnahme der Mitgliedstaaten bleibt freiwillig.

Wichtig dabei: Weder eine Registrierung noch eine Auswahl über die Plattform ersetzt das reguläre nationale Verfahren zur Erlangung eines Arbeitsvisums oder einer Aufenthaltsgenehmigung. Wer über den EU Talent Pool eine Stelle findet, muss den üblichen Behördenweg im jeweiligen Zielland trotzdem gehen.

Westbalkan im Fokus

Vorgeschlagen hatte die Maßnahme die Europäische Kommission im November 2023 – als Teil einer umfassenderen Strategie zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Die Plattform soll vorrangig Berufe abdecken, die auf der europäischen Liste der Mangelberufe geführt werden; die Mitgliedstaaten können darüber hinaus eigene Schwerpunkte setzen. Obwohl das System global ausgerichtet ist, gilt der Westbalkan als eine der Regionen, aus denen ein erheblicher Anteil der Kandidatinnen und Kandidaten erwartet wird.

Arbeitskräfte aus dieser Region stellen seit Jahrzehnten einen bedeutenden Teil der Arbeitsmigration in die EU – vor allem in den Bereichen Bau, Transport, Industrie und Gesundheitswesen. Die geografische Nähe, gewachsene Migrationsnetzwerke und die vielfach vorhandene Erfahrung mit dem europäischen Arbeitsmarkt verschaffen Bewerberinnen und Bewerbern vom Westbalkan dabei einen strukturellen Vorteil gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten aus weiter entfernten Regionen.

Allein in Deutschland, dem größten Arbeitsmarkt der EU, hielten Ende 2023 rund 76.000 Bürger aus den Westbalkan-Ländern (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien) Arbeitserlaubnisse. Die Nachfrage ist so groß, dass Deutschland seit 1. Juni 2024 die jährliche Anzahl der Arbeitsvisas für diese Region von 25.000 auf 50.000 verdoppelt hat – ein Signal, das die Bedeutung dieser Migrationsroute unterstreicht.

Für die Länder des Westbalkans ist die Entwicklung zweischneidig: Einerseits könnten ihre Bürgerinnen und Bürger künftig noch unkomplizierter Zugang zu Beschäftigung in der EU finden. Andererseits droht der ohnehin schon spürbare Abfluss von Arbeitskräften aus den heimischen Volkswirtschaften weiter an Fahrt zu gewinnen – ein Problem, das Expertinnen und Experten seit Jahren mit wachsender Sorge beobachten.

Bevor die Verordnung in Kraft treten kann, muss sie nach der Parlamentsabstimmung noch formell vom Rat der EU verabschiedet werden.