EU zahlt Westbalkan-Förderung aus – Serbien und Bosnien gehen leer aus

Drei Westbalkan-Staaten kassieren frisches EU-Geld – zwei andere schauen vorerst in die Röhre. Der Grund liegt in unerfüllten Reformversprechen.

Die Europäische Kommission hat im Rahmen ihres Wachstumsplans für den Westbalkan neue Finanzmittel für drei Länder der Region freigegeben. Albanien erhält 49 Millionen Euro, Montenegro 44,2 Millionen Euro und Nordmazedonien 65,7 Millionen Euro. Grundlage für die Auszahlung ist der dritte Auszahlungsantrag der jeweiligen Länder sowie eine positive Bewertung der von ihnen umgesetzten Reformschritte – in Albanien und Montenegro in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, in Nordmazedonien in den Bereichen Bildung und Digitalisierung.

Ziele des Wachstumsplans

Der 2023 verabschiedete Wachstumsplan verfolgt laut Brüssel das Ziel, den Partnerländern des Westbalkans zentrale Vorteile einer EU-Mitgliedschaft bereits vor einem formellen Beitritt zugutekommen zu lassen. Konkret soll die Integration in den EU-Binnenmarkt vorangetrieben, die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit gestärkt und die Heranführungsfinanzierung ausgeweitet werden. All das soll sowohl den Erweiterungsprozess als auch das Wirtschaftswachstum in der Region beschleunigen.

Mit den nun überwiesenen Mitteln belaufen sich die Gesamtauszahlungen aus diesem Fonds auf 212,8 Millionen Euro für Albanien, 89,3 Millionen Euro für Montenegro und 142,1 Millionen Euro für Nordmazedonien. Die Kommission zahlt die Mittel grundsätzlich länderspezifisch und konditioniert aus: Jeder Staat erhält seinen Anteil erst dann, wenn er die in seiner individuellen Reformagenda festgelegten Verpflichtungen nachweislich erfüllt hat.

Serbiens eingefrorene Mittel

Serbien und Bosnien-Herzegowina hingegen gehen in dieser Runde leer aus. Beide Länder haben die für diese Tranche erforderlichen Reformschritte bislang nicht vollständig umgesetzt. Serbien wartet derzeit auf die Auszahlung der zweiten Tranche in Höhe von 163,1 Millionen Euro sowie der dritten in Höhe von 265 Millionen Euro.

Die Mittel sind dabei nicht endgültig verloren, sondern lediglich eingefroren – sobald die geforderten Bedingungen erfüllt sind, kann die Kommission auch für Belgrad grünes Licht geben. Entscheidend ist dabei vor allem der Fortschritt im Bereich Rechtsstaatlichkeit, konkret die Umsetzung der Empfehlungen der Venedig-Kommission (Beratungsgremium des Europarats) zu den sogenannten Mrdic-Gesetzen.