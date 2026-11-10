KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Weihnachtswelt

Europas Weihnachtsstadt liegt in Österreich: Hier leuchten 800.000 Lichter

Europas Weihnachtsstadt liegt in Österreich: Hier leuchten 800.000 Lichter
Symbolbild FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., geht in Wels das Licht an. Dazu rollen Kutschen an Tagen, an denen sie bisher stillstanden.

Am Freitag, 13. November, öffnet in Wels die Welser Weihnachtswelt ihre Tore. Die Stadt darf sich heuer European City of Christmas nennen. Zu den Höhepunkten zählen die größte Christkind-Statue der Welt und mehr als 800.000 LED-Lichtpunkte.

Mit der Auszeichnung European City of Christmas rückt die Welser Innenstadt ins Rampenlicht. Den Auftakt am Freitag, 13. November, begleiten die weltweit größte Christkind-Statue und über 800.000 LED-Lichtpunkte.

Der Titel European City of Christmas verleiht der Welser Weihnachtswelt zusätzliche Strahlkraft. Das Christmas Cities Network vergibt den Titel European City of Christmas in Kooperation mit dem Europäischen Parlament; ausgezeichnet werden Städte mit herausragenden Weihnachtsprojekten, die unter anderem kulturelle Aktivitäten, Bürgerbeteiligung, hochwertige Märkte und Dekorationen, Nachhaltigkeit sowie den Erhalt von Traditionen und eine festliche Atmosphäre verbinden.

Gestartet wird am Freitag, 13. November, in der Innenstadt.

Sonntagsöffnung Innenstadt

An sechs Sonntagen dürfen inhabergeführte Unternehmen in der festgelegten Innenstadtzone ihre Geschäfte öffnen. Die entsprechende Ausnahmeregelung hat das Land Oberösterreich genehmigt.

Sie gilt vom 15. November bis 20. Dezember 2026, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Neue Kutschenfahrten

Erstmals werden neben den beliebten Sonntagsfahrten auch an fünf Donnerstagen Kutschenrundfahrten angeboten. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit dem Pferdezentrum Stadl-Paura.

Mit dabei sind außerdem Schüler des abz Lambach und der HAK Lambach.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Rückerstattung
Geld zurück von der Bank: Diese Kunden in Österreich können profitieren
| Schwerer Autobahnunfall
Massenkarambolage in Bulgarien: Mindestens zwölf Tote und zahlreiche Verletzte
| Ab März 2027
Kroatien: Wer diese neue Mautregel missachtet, riskiert über 700 Euro
| Geschenke
Ein klassischer Adventskalender als Geschenk: Passt das zu Weihnachten 2026 noch?
| Milliardenkosten
Schlechter Schlaf kostet Österreich Milliarden: Jeder Fünfte betroffen
MEHR AKTUELLE NEWS