Europas Weihnachtsstadt liegt in Österreich: Hier leuchten 800.000 Lichter

Ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., geht in Wels das Licht an. Dazu rollen Kutschen an Tagen, an denen sie bisher stillstanden.

Am Freitag, 13. November, öffnet in Wels die Welser Weihnachtswelt ihre Tore. Die Stadt darf sich heuer European City of Christmas nennen. Zu den Höhepunkten zählen die größte Christkind-Statue der Welt und mehr als 800.000 LED-Lichtpunkte.

Mit der Auszeichnung European City of Christmas rückt die Welser Innenstadt ins Rampenlicht. Den Auftakt am Freitag, 13. November, begleiten die weltweit größte Christkind-Statue und über 800.000 LED-Lichtpunkte.

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Der Titel European City of Christmas verleiht der Welser Weihnachtswelt zusätzliche Strahlkraft. Das Christmas Cities Network vergibt den Titel European City of Christmas in Kooperation mit dem Europäischen Parlament; ausgezeichnet werden Städte mit herausragenden Weihnachtsprojekten, die unter anderem kulturelle Aktivitäten, Bürgerbeteiligung, hochwertige Märkte und Dekorationen, Nachhaltigkeit sowie den Erhalt von Traditionen und eine festliche Atmosphäre verbinden.

Gestartet wird am Freitag, 13. November, in der Innenstadt.

Sonntagsöffnung Innenstadt

An sechs Sonntagen dürfen inhabergeführte Unternehmen in der festgelegten Innenstadtzone ihre Geschäfte öffnen. Die entsprechende Ausnahmeregelung hat das Land Oberösterreich genehmigt.

Sie gilt vom 15. November bis 20. Dezember 2026, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Neue Kutschenfahrten

Erstmals werden neben den beliebten Sonntagsfahrten auch an fünf Donnerstagen Kutschenrundfahrten angeboten. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit dem Pferdezentrum Stadl-Paura.

Mit dabei sind außerdem Schüler des abz Lambach und der HAK Lambach.