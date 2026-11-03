Europol sucht Serbin nach 40-Millionen-Raub: 600.000 Euro Belohnung für Hinweise

Hämmer, Vitrinen, 40 Millionen Euro Beute. Jetzt steht eine Frau mit zwei auffälligen Tätowierungen auf Europas Fahndungslisten.

Ninoslava Jovic zählt nun zu den meistgesuchten Flüchtigen Europas. Die niederländische Polizei und Europol haben ihre Daten im Zusammenhang mit dem Juwelenraub auf der Messe TEFAF in Maastricht veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Auf den offiziellen Seiten beider Stellen sind Fotos der Frau und eine Personenbeschreibung abrufbar. Ninoslava Jovic und vier weitere Verdächtige wurden am 29. Oktober 2026 in die europäische Liste der meistgesuchten Flüchtigen aufgenommen und öffentlich benannt.

Die Staatsanwaltschaft in der niederländischen Provinz Limburg hat 20.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme der Verdächtigen führen. Zusätzlich hat das Ermittlungsbüro des Versicherers eine Belohnung von 500.000 britischen Pfund, umgerechnet rund 600.000 Euro, für Hinweise zur Rückführung der Beute ausgelobt.

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Die Ermittler halten es für möglich, dass sich Jovic in Serbien aufhält. Zuletzt wurde sie in Niš gesehen. Dass sie in andere Länder gereist ist, schließen die Behörden nicht aus.

Laut niederländischer Polizei war Jovic nicht unmittelbar daran beteiligt, die Vitrinen zu zertrümmern und den Schmuck zu stehlen. Sie steht jedoch im Verdacht, die Täter unterstützt zu haben. Sie ist eine von fünf serbischen Staatsbürgern, nach denen die Behörden in diesem Fall fahnden.

Gesucht werden außerdem Aleksandar Cenic (50), Aleksandar Stojiljkovic (50), Dusko Dimitrijevic (50) und Bratislav Stojanovic (41). Mehrere Medien bringen die vier Männer mit der als „Pink Panthers“ bekannten Gruppe von Juwelendieben in Verbindung. Die niederländische Polizei spricht offiziell von einer serbischen Tätergruppe.

Personenbeschreibung

Die Polizei hat auch eine genaue Beschreibung von Jovic herausgegeben. Die Frau hat braune Augen, ihr Haar ist von Natur aus braun, sie könnte es aber auch blond gefärbt tragen. Auffällig sind zwei Tätowierungen an den Unterarmen: Auf dem rechten Arm steht „Selena“, auf dem linken „Faith“.

Raub in Maastricht

Der Raub ereignete sich am 28. Juni 2022 auf der Kunst- und Antiquitätenmesse TEFAF in Maastricht. Vier Männer waren als Besucher in den Ausstellungsbereich gelangt, schlugen dort mit Hämmern die Glasvitrinen ein und machten sich mit dem Schmuck davon. Die Beute wurde auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Zu den wertvollsten Stücken soll eine Halskette mit einem großen gelben Diamanten gehört haben, deren Wert in Medienberichten mit bis zu 27 Millionen Euro beziffert wurde. Drei Diamanten aus der Beute wurden inzwischen in Hongkong, Israel und Botswana aufgespürt, ein großer Teil der Beute bleibt jedoch verschwunden.

Im Zuge der Ermittlungen rückten auch zwei Frauen in den Fokus, die einen von den Verdächtigen genutzten Mietwagen bei einer Autovermietung in der Nähe des Flughafens Frankfurt zurückbrachten. Sie gelten derzeit nicht als Verdächtige, die Polizei möchte sie jedoch befragen, weil sie wichtige Hinweise liefern könnten.

Daneben hatten die Verdächtigen auch einen Opel Astra genutzt, der in Charleroi angemietet und später von einer bislang unbekannten Person in Wien zurückgegeben wurde.

Die niederländische Polizei und die Staatsanwaltschaft setzen die Ermittlungen fort.

Wer sachdienliche Informationen hat, soll sich bei den zuständigen Stellen melden.