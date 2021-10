Ex-Freundin Marija durch Kopfschuss getötet: “Bierwirt” soll 12 Promille gehabt haben

Die Staatsanwaltschaft in Wien hat gegen den unter Mordverdacht stehenden “Bierwirt” Albert L. Anklage erhoben. Dem 43-Jährigen droht nun lebenslange Haft.

In der Anklageschrift steht auch, dass der zweifache Vater bedenkliche elf Mal vorbestraft war. Berichten zufolge soll der Angeklagte sich auch während der Untersuchungshaft von seiner schlechtesten Seite zeigen, Wände mit Fäkalien beschmieren und Beamte beschimpfen. Zur Erinnerung, Albert L. soll am 23. April die Krankenschwester und Mutter eines gemeinsamen Kindes, Marija, in ihrer Wohnung durch einen Kopfschuss getötet haben. In der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt sein eigenes und noch ein Nachbarskind.

Der “Bierwirt” soll zum Nachbarn, der ebenso anwesend gewesen war gesagt haben, dass er die Kinder aus der Wohnung rausholen soll. Bevor dies geschehen konnte, schoss er dem Opfer in die Wange. “Sie ist tot, adoptiere du die Kinder, in zwanzig Jahren bin ich draußen und wir sehen uns wieder”, soll er dann laut Anklageschrift noch gesagt haben.

Vorgetäuschter Rausch

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten vor, sich nach der Tat betrunken zu haben, um einen Vollrausch vorzutäuschen. Albert L. hatte beim Gutachter behauptet, er hätte vor der Tat sechs Flaschen Schnaps konsumiert. Dadurch hätte er zwölf Promille Blut Alkohol haben müssen, was laut der Staatsanwältin völlig unrealistisch sei.