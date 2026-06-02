Ex-Identitäre als FPÖ-Mitarbeiter: Verfassungsschutz warnt vor Sicherheitsrisiko

Ehemalige Identitären-Aktivisten arbeiten im Parlament – und haben Zugang zu sensiblen Informationen. Der Verfassungsschutz sieht darin ein klares Sicherheitsrisiko.

Recherchen des ORF-Magazins „Report“ und der Tageszeitung „Der Standard“ haben vor einigen Wochen aufgezeigt, dass mehrere parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ in der Vergangenheit als Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung tätig waren und deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Berichte lösten Fragen darüber aus, ob diesen Personen der Zugang zu klassifizierten Informationen – darunter solche zur Staatssicherheit – gewährt werden sollte.

Klare Risikoeinschätzung

Nach einem Treffen im Parlament bezog das Innenministerium klar Stellung: „Die Einschätzungen des Verfassungsschutzes gilt unverändert: Wie im aktuellen Verfassungsschutzbericht dargelegt, sind mindestens vier ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) als parlamentarische Mitarbeitende tätig. Unabhängig davon, ob gegen einzelne Personen derzeit Beobachtungsmaßnahmen gesetzt werden, besteht aus Sicht des Verfassungsschutzes grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, wenn ehemalige IBÖ-Mitglieder oder Aktivisten Zugang zu klassifizierten Informationen erhalten.“

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Teilnehmende des Parlamentstreffens bestätigten dem ORF zudem, dass der Verfassungsschutz Gruppen wie die Identitären sowie Personen aus deren Umfeld grundsätzlich beobachte. Welche Einzelpersonen konkret betroffen seien, könne dem Parlament mangels einer entsprechenden Rechtsgrundlage jedoch nicht mitgeteilt werden.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) hatte daraufhin zunächst eine Präsidiale einberufen und in der Folge auch zu einem Gespräch im Parlament geladen, an dem Vertreterinnen und Vertreter des Innenministeriums, Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) sowie die Leiterin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, teilnahmen.

Rosenkranz zufolge habe das Treffen ergeben, dass keine der betroffenen Personen derzeit unter Beobachtung des Staatsschutzes stehe und durch parlamentarische Mitarbeiter keine Sicherheitsgefährdung ausgehe. Der Verfassungsschutzbericht weise zwar darauf hin, dass mindestens vier ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung mittlerweile als parlamentarische Mitarbeiter tätig seien – dieser Zusammenhang sei im Zuge der Beobachtung der Identitären durch die DSN festgestellt worden. Einzelpersonen in parlamentarischen Funktionen stünden jedoch trotz dieses Umstands nicht unter aktiver Beobachtung, hieß es in der Aussendung des Nationalratspräsidenten.

Hausordnung & Zugang

Die formale Zuständigkeit für eine allfällige Änderung der Hausordnung des Parlaments – die unter anderem den Zutritt regelt – liegt beim Nationalratspräsidenten. Dieser ist allerdings verpflichtet, die Präsidiale mit allen Parteienvertretern vorab zu befassen, wobei dort das Konsensprinzip gilt: Sämtliche Fraktionen müssten einer Änderung zustimmen. In seiner Aussendung kündigte Rosenkranz an, in der nächsten Präsidialkonferenz über das Treffen zu berichten und dabei auch jene Themen einzubringen, die auf Vorschlag Leichtfrieds auf die Tagesordnung gesetzt worden seien.

Aus Sicht des Verfassungsschutzes seien Sicherheitsüberprüfungen für Mitarbeitende in sensiblen Unterausschüssen empfehlenswert, hielt das Ministerium in seiner Aussendung fest. Für den dauerhaften Zutritt zum Parlament sind solche Überprüfungen grundsätzlich vorgesehen – etwa für Journalistinnen und Journalisten sowie für Beschäftigte von Fremdfirmen mit Dauerzutrittskarte. Abgeordnete und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten ihre Dauerzutrittskarte hingegen auch ohne eine solche Überprüfung.

Der Verfassungsschutz stuft die Identitäre Bewegung als rechtsextrem ein. Die FPÖ hatte sich in der Vergangenheit von der Bewegung distanziert; inzwischen verweist die Partei darauf, dass diese nicht verboten sei.