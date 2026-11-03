EXPO 2027: Mikl-Leitner wittert Riesenchance in Serbien

Baden blickt nach Belgrad. Politik und Wirtschaft stecken die Köpfe zusammen, weil 2027 Millionen Gäste in Serbien erwartet werden.

Die EXPO 2027 in Belgrad hat das Österreichisch-Serbische Wirtschaftsforum in Baden thematisch geprägt. Aus Politik und Wirtschaft kamen Stimmen, die für gemeinsame Projekte zwischen Niederösterreich und Serbien große Chancen sehen.

Das Forum in Baden widmete sich schwerpunktmäßig der Weltausstellung, die 2027 in Belgrad stattfindet. Die EXPO 2027 findet vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 in Belgrad statt. Für die EXPO 2027 werden mehr als vier Millionen Besucher erwartet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte dazu: „In der EXPO liegt sehr viel Potenzial, das wir gemeinsam nutzen können und werden.“ Die Begrüßung übernahm Olivier Scherlofsky im Namen des Forums, Paul Leitenmüller moderierte die Veranstaltung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Enge Verbindung

Mikl-Leitner unterstrich die enge Bindung zwischen Niederösterreich und Serbien, die sie als „gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich“ beschrieb. Die Donau nannte sie ein verbindendes Element, das sich etwa in der Arbeitsgemeinschaft der Donauländer zeige.

Über den Wirtschaftsstandort sagte sie: „Wir haben tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben in den vergangenen Jahren auch sehr viel in Forschung und Wissenschaft investiert.“ Außerdem sei in Niederösterreich „jedes sechste Landesgesetz entbürokratisiert“ worden. Mit der „Taskforce Wirtschaft“ wolle man „den Weg für Investitionen aufbereiten“ und „als Wirtschaftsstandort noch stärker werden“.

Michaela Roither, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Niederösterreich, hielt fest: „Für die Industrie ist Serbien ein sehr wichtiger Partner.“ Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, bezeichnete die EXPO als „Turbo und ein großes Fenster, das hier aufgehen kann.“

Diskussionsrunde

In der anschließenden Diskussionsrunde nannte Martin Kurschel, Präsident des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums, es eine „große Mission“, das „wechselseitige Potenzial zu heben“. Vizepräsident Zoran Subasic sprach von einer „guten Gelegenheit, denn es werden Millionen Besucher erwartet“. Alf Netek kündigte an, man wolle auf der EXPO „die Leistungsfähigkeit, Vielfalt, Innovation, Kultur und Gastfreundschaft unseres Landes präsentieren“.

Simon Ortner erinnerte an die „lange Tradition, die Niederösterreich in der internationalen Zusammenarbeit hat“. Eva Maria Abpurg wiederum hob hervor, dass das Forum für Unternehmerinnen und Unternehmer ein „one-stop-shop“ sei.

Beim Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforum (ÖSWF) handelt es sich um einen gemeinnützigen, überparteilichen und unabhängigen Verein mit Sitz in Wien. Seit 2010 bringt er Unternehmen, Investoren und Entscheidungsträger aus Österreich, Serbien und der Republika Srpska zusammen, einer Entität in Bosnien und Herzegowina.

Als Bindeglied zwischen den Standorten rückt das Forum die Zusammenarbeit entlang der Donau in den Vordergrund, etwa über die ARGE Donauländer und die Donauraumstrategie, worauf auch Simon Ortner hinwies.