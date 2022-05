Fällt FFP2-Maske noch vor dem Muttertag?

Die Wirtschaftskammer Österreich fordert ein Ende der Maskenpflicht im Handel.

“Der kommende Sonntag (Anm. 8. Mai) bietet nicht nur für Mütter, sondern auch für den heimischen Handel einen Anlass zum Feiern. Und ein solcher Anlass ist nach gut zwei Jahren Corona plus neuen Unsicherheiten mehr als willkommen”, so Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Rainer Trefelik. Immerhin bringe der Muttertag einen bedeutenden Impuls für den gesamten Handel.

Fällt FFP-2 noch vor dem Muttertag?

Viele Mütter und Großmütter werden mit Blumen und Schoklade beschenkt. “Aber auch für Drogerien, Parfümerien und für den Schmuckhandel ist der Muttertag ein wichtiger Umsatzbringer”, setzt Trefelik fort, der unter anderem noch einen Wunsch für den bevorstehenden Tag äußert: “Schön wäre, wenn bereits im Vorfeld des Muttertags oder wenigstens bald danach die Maske im gesamten Handel fällt. Das würde die im Einzelhandel arbeitenden Mütter, aber auch viele andere Mitarbeiter sowie Kunden im lebensnotwendigen Handel freuen.”

Quelle: Heute-Artikel